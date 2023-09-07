人气男团 SEVENTEEN 日本演唱会上：胜寛傲娇索吻，却被超主动的珉奎给吓跑XD

终於重启活动的胜寛积极求爱 VS 积极示爱的珉奎！哈哈哈哈哈

人气男团 SEVENTEEN 在日本举行演唱会，活动上一举一动都成为了粉丝热烈讨论的话题。

前阵子休养中的胜寛重新展开演艺活动，粉丝们也都很想念他，而他在演唱会的互动环节中，对著镜头示意可以亲他的脸蛋，傲娇索吻的模样相当可爱。



看似无果后就默默转身，没想到珉奎积极嘟嘴上前，胜寛则快速躲过好友的示爱，让粉丝看了忍不住爆笑，引发热烈关注。

此外，因伤休养的队长S.COUPS也坐著轮椅飞往日本看演唱会，坐在观众席上也积极地与成员们互动，还展现了打招呼担当的实力（通常SEVENTEEN打招呼时，S.COUPS开头会先喊：Say the name）。

“SAY THE NAME” OUR GENERAL LEADER SCOUPSpic.twitter.com/JK7RNvScDy —(@wonubliss) September 6, 2023

成员们之间的各种互动都充满著团魂啊～。

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