SM迎创立30周年，纪念专案全面启动！家族演唱会明年1月首尔高尺巨蛋开唱

SM娱乐公司由歌手出身的李秀满於1995年2月14日创办，明年即将迎来创立30周年，昨日宣布将启动一系列专案活动作为纪念。

SM娱乐的30周年企划包括各种线上与线下活动，例如旗下艺人总动员的SMTOWN LIVE演唱会、SMTOWN专辑、管弦乐演出以及30周年纪念品牌影片等各种线上与线下活动等，第一个动作就是在昨日发布了纪录过去发展历程和文化传承的品牌影片「The Culture」。

「The Culture」以不同的故事展示过去30年来SM娱乐如何陪伴众多人的日常生活，SM娱乐的「元老级艺人」、S.E.S成员Bada和她的女儿Lua也有出镜，展现出音乐跨越世代的力量。 很多SM家族粉和非粉路人看后都感到十分感动，无法否认SM的音乐和艺人已经融入了自己的整个青春时代。



与项目一起公开的30周年纪念CI（企业形象）变形自SM娱乐的标志，传递出「30年与更多」的讯息，表达了在过去30年及未来，SM娱乐将继续引领K-POP文化发展的愿景。

同时公开的项目图片以年轮为灵感，对SM娱乐过去30年来通过文化传递影响力和震撼的历程进行了视觉化呈现，进一步提高了对接下来逐步公开的30周年纪念内容的期待感。



晚些时间，SMTOWN通过官方SNS宣布将於明年1月11日和12日在首尔高尺天空巨蛋举办新一轮家族演唱会「SMTOWN LIVE 2025」，令人感到无比期待。



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