「国民年下男」丁海寅为港迷勤练歌，自爆爱睇「发哥」周润发！预告下周见面会近距离互动～

姐姐们,请看管好你的心脏!丁海寅将在下周二(12日)旋风袭港,携手「黄Viu煲剧平台」举行粉丝见面会,与一众港迷提早团圆庆中秋!

「国民年下男」丁海寅即将在下周二(12日)旋风袭港,携手「黄Viu煲剧平台」举行《Viu Scream Dates 呈献:2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉丝见面会,与一众港迷提早团圆庆中秋!近日丁海寅接受越洋专访,不但抢先剧透见面会看点,还自爆最爱「香港男神」发哥周润发!



剧透见面会看点

等了又等,丁海寅暌违五年再度访港举行粉丝见面会,除了一众「丁太太」兴奋不已,就连他也相当期待!谈到香港,他笑言至今仍然无法忘记香港粉丝的热情,又表示对港产片情有独钟:「我很喜欢香港电影所传达的情感,尤其喜欢周润发演员的表演。」为了在「Viu Scream Dates」呈现最完美的舞台,近日丁海寅积极备战,他更抢先透露将与粉丝互动:「我正在准备一些可以和现场观众互动的环节,而且我也很努力地练习唱歌,已经等不及在舞台上表演粉丝喜欢的歌曲了!」



望与时完再出游

早前丁海寅与同龄好友任时完远赴苏格兰拍摄旅游综艺《演员旅行中》,两位大男孩在节目大方素颜,又「放飞自我」频频饮酒,展现亲民贴地的一面!忆述这趟友谊之旅,丁海寅显得意犹未尽:「我和时完留下了很多美好回忆,我们旅行时有相似的偏好,希望下次可以再和他一起旅行。」提到苏格兰的事物,他即鬼马表示:「爱丁堡是我最难忘的地方,至於美食,最令人深刻的当然是苏格兰的招牌威士忌!」热爱旅游的他更笑言「游上瘾」,未来想到瑞士欣赏自然美景,也希望有机会到访南美,自由自在地到处走走。《演员旅行中》已在「黄Viu」 全套上架,香港粉丝可先感受偶像的悠闲自得。



发表爱的宣言

今年是丁海寅出道十周年的大日子,面对这个里程碑,他仍保持初心:「我想尝试所有以往从未演绎过的角色。」新作面世之前,丁海寅将於下周二(12日)率先访港出席《Viu Scream Dates 呈献:2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉丝见面会,今天他更隔空发表爱的宣言:「香港粉丝们,非常感谢大家一直以来对我的支持和关注,我急迫不及待想见到你们了!」届时入场观众不但可以近距离与丁海寅见面,更可参与欢送环节并获赠小礼物!门票现正公开发售,Viu还独家推出优惠套装,随门票获赠总值过千优惠,详情可浏览Viu Hong Kong facebook(https://www.facebook.com/viuhongkong)。



Viu Scream Dates呈献: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’ in Hong Kong详情:

日期及时间:2023年9月12日(二)晚上8时

地点:九龙湾国际展贸中心Star Hall

票价:港币$1,488 / $888



门票已於快达票公开发售 (包括快达票票房、K11 Select)

购票热线 Ticket Purchase Hotline 31 288 288

网上购票 Internet Booking www.hkticketing.com



*快达票将额外收取每张门票的顾客服务费

