「国民年下男」丁海寅为港迷勤练歌，自爆爱睇「发哥」周润发！预告下周见面会近距离互动～

姐姐们，请看管好你的心脏！丁海寅将在下周二（12日）旋风袭港，携手「黄Viu煲剧平台」举行粉丝见面会，与一众港迷提早团圆庆中秋！

「国民年下男」丁海寅即将在下周二（12日）旋风袭港，携手「黄Viu煲剧平台」举行《Viu Scream Dates 呈献：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉丝见面会，与一众港迷提早团圆庆中秋！近日丁海寅接受越洋专访，不但抢先剧透见面会看点，还自爆最爱「香港男神」发哥周润发！



剧透见面会看点

等了又等，丁海寅暌违五年再度访港举行粉丝见面会，除了一众「丁太太」兴奋不已，就连他也相当期待！谈到香港，他笑言至今仍然无法忘记香港粉丝的热情，又表示对港产片情有独钟：「我很喜欢香港电影所传达的情感，尤其喜欢周润发演员的表演。」为了在「Viu Scream Dates」呈现最完美的舞台，近日丁海寅积极备战，他更抢先透露将与粉丝互动：「我正在准备一些可以和现场观众互动的环节，而且我也很努力地练习唱歌，已经等不及在舞台上表演粉丝喜欢的歌曲了！」



望与时完再出游

早前丁海寅与同龄好友任时完远赴苏格兰拍摄旅游综艺《演员旅行中》，两位大男孩在节目大方素颜，又「放飞自我」频频饮酒，展现亲民贴地的一面！忆述这趟友谊之旅，丁海寅显得意犹未尽：「我和时完留下了很多美好回忆，我们旅行时有相似的偏好，希望下次可以再和他一起旅行。」提到苏格兰的事物，他即鬼马表示：「爱丁堡是我最难忘的地方，至於美食，最令人深刻的当然是苏格兰的招牌威士忌！」热爱旅游的他更笑言「游上瘾」，未来想到瑞士欣赏自然美景，也希望有机会到访南美，自由自在地到处走走。《演员旅行中》已在「黄Viu」 全套上架，香港粉丝可先感受偶像的悠闲自得。



发表爱的宣言

今年是丁海寅出道十周年的大日子，面对这个里程碑，他仍保持初心：「我想尝试所有以往从未演绎过的角色。」新作面世之前，丁海寅将於下周二（12日）率先访港出席《Viu Scream Dates 呈献：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉丝见面会，今天他更隔空发表爱的宣言：「香港粉丝们，非常感谢大家一直以来对我的支持和关注，我急迫不及待想见到你们了！」届时入场观众不但可以近距离与丁海寅见面，更可参与欢送环节并获赠小礼物！门票现正公开发售，Viu还独家推出优惠套装，随门票获赠总值过千优惠，详情可浏览Viu Hong Kong facebook（https://www.facebook.com/viuhongkong）。



Viu Scream Dates呈献: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’ in Hong Kong详情：

日期及时间：2023年9月12日（二）晚上8时

地点：九龙湾国际展贸中心Star Hall

票价：港币$1,488 / $888



门票已於快达票公开发售 (包括快达票票房、K11 Select)

购票热线 Ticket Purchase Hotline 31 288 288

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*快达票将额外收取每张门票的顾客服务费

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