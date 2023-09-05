男神池昌旭回来了！新剧《恶中之恶》剧照公开：他将完美消化「警察」和「黑社会成员」角色

Disney+新剧《恶中之恶》由池昌旭、魏嘏隽（魏河俊）、林世美主演，讲述1990年代为了将韩中日跨国毒品交易中心的江南联合组织一网打尽，警察俊默潜入组织内部展开调查的故事。

今日（5日）公开最新剧照，池昌旭饰演的「朴俊默」是一个具有卓越的判断能力和执著的警察。他爲了成功而潜入新兴犯罪组织「江南联合」进行搜查，在这个过程中，不仅有准确洞察整个事件流程的洞察力，还有「我会按照我的方式来做」，展现出丰厚的胆量，预计将牢牢抓住观众的心。



以僞装身份「权胜浩」接近「江南联合」社长「郑基哲」（魏嘏隽 饰）的「朴俊默」，作为「江南联合」的一员，为了获得信任ㄝ将鲁莽地投身危险事件中。池昌旭将「权胜浩」这人物看似「朴俊默」的样子，但将诠释出完全不同的个性。



此外，还公开朴俊默和郑基哲第一次见面的剧照。韩东旭导演还提到：「最重要的是他们的关系性，在动作戏的合拍中，比起技术技巧，更希望人物的感情会更加突出。再加上精英警察刘以贞（林世美 饰）是俊默的妻子，她对基哲来说曾是初恋的存在，形成了错综复杂的关系，将给观众带来投入感。」



《恶中之恶》由电影《当男人恋爱时》的导演韩东旭执导，将在9月27日於 Disney+上线三集，此后每周三更新两集，总共有12集。



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