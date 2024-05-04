朴成焄自爆和《泪之女王》主演团有群组：可是i人太多！大赞男女主：金秀贤太帅了、金智媛如同全校第一名

《泪之女王》成为2024年首部爆红韩剧，金秀贤和金智媛「双金」超配颜值，加上一众演员的绝佳演绎，造就了这部热剧的人气，收视率一路赶超《鬼怪》、《爱的迫降》。 刷新tvN电视台收视纪录，登顶第一。

除了主演之外，朴成焄饰演的男二号「尹殷盛」也为剧情增加了看点，是「白洪CP」爱情之路上最大的绊脚石，作为全剧的大反派之一，激发了观众们的愤怒。电视剧正式杀青，他接受了韩媒的采访，提到了与金智贤、金秀贤的合作。



朴成焄称与金秀贤、金智媛、郭东延、李主傧等几人开了一个群聊，但目前是「死亡」状态，因为这些人中「i」人居多，只会偶尔发一些「收视率不错」、看完首播后说一句「好有趣」、「真不错」等。

「都播到10集之后了我还不知道秀贤和智媛的电话号码，之前有演员会在台词排练第一天说交换号码、让大家不需要说敬语，关系很快就破冰，我原本也打算一上来就先交换号码，但是那天正好身体不舒服，就这样一直拖了数月都完全不知道他们的号码，后来鼓起勇气才问到。 」



接著朴成焄又说道：「原本打算5人一起见面，但是每次都碰不到一起，先和主傧、东延聚了，换到了号码，他俩（金秀贤、金智媛）几乎没有休息的时候一直在拍摄，戏份太多了，花了很多时间才和他们亲近起来。 」

朴成焄和金秀贤的合作如何呢？「我和他的MBTI一样，兴趣一致，又在戏里有很多对手戏，几乎没有那种『这样演就好了』，很有默契。彩排的时候一场戏是要抓住秀贤的领子，他脸靠很近，我心里一直在想『这也太帅了吧』，眼神太好了，有一种看一眼就让人沦陷的魅力，是位很不错的弟弟。 」



提起金智媛，朴成焄更是赞不绝口，「智媛是个毫无瑕疵的人，全校第一名的感觉，很正直很害羞，但一演起海仁，立马氛围就不一样了，特别厉害。 她花了1年的时间调整饮食，真的觉得她超级优秀，当然她一直都很美，但这部戏里我听到更多的人都在夸她美，有一种努力付出得到的回报，作为一起合作的哥哥，觉得很欣慰。 」

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