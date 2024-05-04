【雷】《背著善宰跑》八集定律显灵了！结尾剧情急转直下，一切努力难道打回原点？（EP.7-8）

tvN月火剧《背著善宰跑》讲述因疲惫的生活而结束生命的顶级男明星，和为了救活他而回到过去的热血粉丝所展开的奇幻爱情故事。

这两集收视率终於达到4.5%，希望更多人看到这个可爱又感动的故事啊！



*以下包含第7、8集关键内容！



小率成功阻止事故

曾经的小率（金惠奫 时）被怪人司机绑架，逃脱时被撞跌入水中，善宰（边佑锡 饰）救下小率、抓住犯人，但小率从此失忆且不能走路。 善宰认为是自己没有及时叫醒小率才导致事故，自责了15年。

穿越回来的小率再次被绑架，回忆著当年的逃脱细节再次进行逃脱、还带走了车钥匙，不料司机竟开另一辆车追来。 善宰看到小率的雨伞后找到家里，被哥哥告知她曾说今天绝对不能出门，感到事情不妙。 善宰试图报警无果、独自跑到水库附近，就在小率即将被撞时，金太成的刑警父亲及时出现住了拦车子。 小率免於一难，晕倒前穿越回2023年。



「今晚在一起吧」

穿越回来的小率发现双腿完好无损，还被之前面试的电影公司录取，开心不已。 因为避免了那场事故，现在的小率没有成为善宰粉丝，但看到善宰还活著已感到欣慰。 善宰收到电影公司的出演邀约，觉得剧本太烂不想接。 刚好在那家电影公司工作的小率被误认为善宰的跟踪狂，几番努力澄清却让误会越来越大。



Eclipse演唱会这天，当年的撞掉手机、下雪等事件依次重现，小率意识到今晚善宰可能有危险，跑去汉江大桥希望能和他偶遇。 同一时间善宰发现电影公司职员就是小率，也来到桥上和她相认。 小率要求今晚和他在一起，善宰於是翘掉庆功宴，带小率去了酒店和住处。



小率赖在善宰家不肯离开，说担心他因为抑郁症而死掉，善宰说自己没有那些心理疾病。 喝醉的白仁赫来到善宰家，「痛斥」善宰这么多年都忘不了小率。 其实善宰独自挖出了时光胶囊、1月1日也有守约前往大桥，即便事故后被原本的小率划清界限，也一直惦记著她...



三十代的告白

天亮后善宰送小率回家，小率终於告白：那天她也去了桥上，当年也很喜欢他，只是没办法说出。 善宰反应过来后追上小率家，问：现在呢？邻居恰巧出门，小率一把将善宰拉进屋里，两人终於第一次好好亲吻...！



两人约定下班后约会，小率去善宰家车库牵车时偶遇跟踪狂，原来是离家出走的小女生。 善良的小率带她去饭店吃饭，竟在电视上看到善宰遇刺的新闻，凶手就是当年盯上小率的计程车司机.....根据改变后的历史，凶手2008年绑架小率未遂看到了善宰，2009年杀人入狱、前几天刚刚出狱，所以是记恨了15年来报复善宰吗...... 能不能放过这对恋人T^T



下集预告里，小率穿越回2009年大一时期，她认为善宰遇害是因为自己，所以时刻远离善宰，且意识到这是最后一次穿越。（单是预告片都有77万人看了！） 《背著善宰跑》每周一二更新，香港观众可在黄VIU煲剧平台追看！



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