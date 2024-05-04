【韩网热门】【独家】Eclipse柳善宰和神秘女性深夜为爱逃跑现场！观众们入戏实在太深了：《阵雨》里的那个女人？

《背著善宰跑》开播至今，随著观众们的口口相传收视率稳定上升，任率（金惠奫 饰）和柳善宰（边佑锡 饰）的纯爱另无数观众沉迷，纷纷得了「周一病」。

第8集中，34岁的善宰和小率重逢，为了躲避记者跟拍，小率用伞掩护善宰离开，这一幕被网友们玩心大爆发，模仿媒体写下了文章「【独家】Eclipse柳善宰和神秘女性深夜为爱逃跑现场」。



韩国网友评论：

1. 你的心都不在工作上了，完整体演唱会还是5年一次，不如退队吧

2. 为什么不能恋爱，他们也是人啊，粉丝太过激了

3. 大哥，他都34岁了，34了啊

4. 都过了30了，大家理解一下啊

5. 我听说是工作人员喔

6. 如果是女友的话，这把伞为什么不是柳善宰拿著

7. 这是电影公司的职员啊，老实说如果是自己喜欢的女生的话，不管是什么场合，都应该是他自己撑伞啊

8. 女友才不会撑伞呢，经纪公司在做什么，都不出来解释

9. 柳善宰都这么大了，谈恋爱也没关系吧，但是不去演唱会之后的庆功宴，听说去见了女生，这就说不过去了

10. 啊，我听说是在去庆功宴的路上，和经纪人一起

11. 怎么看都不像女友啊，明明是工作人员

12. 白仁赫的唯粉们都攻击我家善宰了

13. 他都出道15年了，谈个恋爱怎么了????

14. 居然有人信是工作人员，要真是的话经纪公司早就辟谣了，就因为她不是，经纪公司才装傻啊

15. 这是他暗恋了15年的女生啊，放过他们吧

16. 呵呵，D社都爆料了好吗



17. 其实这就是准备好被拍到吧

18. 老实说他为了个人活动不顾团体演唱会，让其他队友浪费了一半的时间，而且演唱会当天的庆功宴也没去，反倒是被发现去酒店密会女人，居然还让女人打伞，Eclipse的负面消息全都来源於柳善宰

19. 如果男友是柳善宰的话，我也可以打伞

20. 柳善宰，你出道时的初心去哪了？太让我失望了，不是因为你谈恋爱，5年一次的演唱会唱得那么一般，庆功宴也不会，不如直接退队吧

21. 30多了还不能谈恋爱了？爱豆也是人啊

22. 黑粉们真的太恶心了，你们想被告吗？

23. 放过他俩吧，这是他喜欢了15年的人啊， 是初恋

24. 《阵雨》的那个女人?????

25. 烦死了，你知道我为你花了多少钱吗？想谈恋爱的话就偷偷谈啊

原文：https://theqoo.net/square/3210130562

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