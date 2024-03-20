两位男神没合作过竟然是好朋友？金秀贤透露如何和丁海寅变亲，竟然是在《D.P》拍摄现场认识的！

《泪之女王》主演金秀贤、金智媛、朴成焄作为嘉宾出演张度练（张度妍）主持的人气网路节目《Salon Drip》。

张度练就问「没有拍摄的时候日程会做什么？」金秀贤回答说：「去健身房一天就结束了！」他还说到如果是以前，会和朋友们去保龄球馆熬夜，吃完早餐后还会再次进入保龄球馆，想起金秀贤热爱保龄球还曾参加职业保龄球选拔赛！



之后，张度练就问他听说有很多关系很好的1988年生的朋友，还给丁海寅送了应援咖啡车，张度练：「大家一起享受休假时间吗？」金秀贤表示：「有时间的话会一起去打高尔夫球，结束后再去喝杯酒。」一旁的朴成焄就问了金秀贤没有和丁海寅一起拍过作品吧？其他人就很好奇他们怎么变亲近的 XD



金秀贤说：「前年海寅拍摄《D.P》时，我曾去现场玩过一次。我为什么会去玩呢...因为我们经纪公司的新人演员（崔显旭）一起拍摄，爲了给后辈加油才去拍摄现场的。」金秀贤继续说：「海寅和我都是认生的性格，小心翼翼地提到都喜欢高尔夫球，然后路过的导演就对我们『你俩干嘛呢？都是同岁，就当朋友啊！』。」两人就这样交换联系方式，金秀贤表示丁海寅两天后就说一起去高尔夫球场吧！因为当时高尔夫实力并不强，所以正好可以问他，感觉很好。



另外，《泪之女王》讲述一对结婚三年、女强男弱的财阀夫妻，因不对频的生活使婚姻遭遇危机，在克服困境后两人的爱情如奇迹般再次绽放的故事。首播后受到许多观众的喜爱，第4集收视已经突破12.9％，真的非常厉害呢！



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