男同志圈天菜男星TOP10：第一名又是他！这一位首次上榜

男同志圈公开最新的天菜男星排行榜，2023年下半年的榜单又换成了哪些人呢？

TOP10：Seventeen珉奎

颜值+身材+能力，毫无短板的珉奎还超会做饭、做家务，男女通吃OK？

TOP9：河锡辰

头脑敏捷还长得帅的理工男，还有机智又冷静的性格，很难不爱！



TOP8：韩维辰

男团ZB1成员，今年上半年第一次入榜，仅得2票，下半年直接冲进了TOP10。



TOP7：车银优

「脸蛋天才」名次下滑，上半年位居第二，除了超帅的颜值之外，温柔的性格也超级圈粉。



TOP6： 林盛进

这位排球选手在东京奥运会时期就凭藉颜值爆红，外貌酷似金秀贤，据说在念大学时就已经是小有名气的校草！



TOP5：魏嘏隽（魏河俊）、李阵郁

李阵郁算是这个榜单的常客了，痞系大叔，自带忧郁气质，如同老酒一般，年岁越大越有味道。



魏嘏隽再2023年上半年的排行榜里还是第18位，短短半年就晋升13名，亦正亦邪的气质真的很吸引人。



TOP4：安昌林

他是韩国柔道国家队的选手，作为著名的柔道王者，一直在同榜单名列前茅。



TOP3：李浚赫

最适合制服look的男演员，尤其是军装！！



TOP2：南柱赫

深情的「南」朋友，没人能躲过他的魅力



TOP1：孙锡求、丁海寅

谁还没走出「具氏」的魅力啊???孙锡求（孙锡久）蝉联了两年的冠军，虽没有花美男般的五官，却让大家不知不觉陷入了大叔的魅力当中。



丁海寅从上半年的亚军跻身为下半年的冠军，充满无害感的单眼皮及招牌笑容，实在无人能挡。

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