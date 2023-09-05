「國民年下男」丁海寅為港迷勤練歌，自爆愛睇「發哥」周潤發！預告下周見面會近距離互動～

姐姐們，請看管好你的心臟！丁海寅將在下周二（12日）旋風襲港，攜手「黃Viu煲劇平台」舉行粉絲見面會，與一眾港迷提早團圓慶中秋！

「國民年下男」丁海寅即將在下周二（12日）旋風襲港，攜手「黃Viu煲劇平台」舉行《Viu Scream Dates 呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，與一眾港迷提早團圓慶中秋！近日丁海寅接受越洋專訪，不但搶先劇透見面會看點，還自爆最愛「香港男神」發哥周潤發！



劇透見面會看點

等了又等，丁海寅暌違五年再度訪港舉行粉絲見面會，除了一眾「丁太太」興奮不已，就連他也相當期待！談到香港，他笑言至今仍然無法忘記香港粉絲的熱情，又表示對港產片情有獨鍾：「我很喜歡香港電影所傳達的情感，尤其喜歡周潤發演員的表演。」為了在「Viu Scream Dates」呈現最完美的舞台，近日丁海寅積極備戰，他更搶先透露將與粉絲互動：「我正在準備一些可以和現場觀眾互動的環節，而且我也很努力地練習唱歌，已經等不及在舞台上表演粉絲喜歡的歌曲了！」



望與時完再出遊

早前丁海寅與同齡好友任時完遠赴蘇格蘭拍攝旅遊綜藝《演員旅行中》，兩位大男孩在節目大方素顏，又「放飛自我」頻頻飲酒，展現親民貼地的一面！憶述這趟友誼之旅，丁海寅顯得意猶未盡：「我和時完留下了很多美好回憶，我們旅行時有相似的偏好，希望下次可以再和他一起旅行。」提到蘇格蘭的事物，他即鬼馬表示：「愛丁堡是我最難忘的地方，至於美食，最令人深刻的當然是蘇格蘭的招牌威士忌！」熱愛旅遊的他更笑言「遊上癮」，未來想到瑞士欣賞自然美景，也希望有機會到訪南美，自由自在地到處走走。《演員旅行中》已在「黃Viu」 全套上架，香港粉絲可先感受偶像的悠閒自得。



發表愛的宣言

今年是丁海寅出道十周年的大日子，面對這個里程碑，他仍保持初心：「我想嘗試所有以往從未演繹過的角色。」新作面世之前，丁海寅將於下周二（12日）率先訪港出席《Viu Scream Dates 呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，今天他更隔空發表愛的宣言：「香港粉絲們，非常感謝大家一直以來對我的支持和關注，我急迫不及待想見到你們了！」屆時入場觀眾不但可以近距離與丁海寅見面，更可參與歡送環節並獲贈小禮物！門票現正公開發售，Viu還獨家推出優惠套裝，隨門票獲贈總值過千優惠，詳情可瀏覽Viu Hong Kong facebook（https://www.facebook.com/viuhongkong）。



Viu Scream Dates呈獻: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’ in Hong Kong詳情：

日期及時間：2023年9月12日（二）晚上8時

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

票價：港幣$1,488 / $888



門票已於快達票公開發售 (包括快達票票房、K11 Select)

購票熱線 Ticket Purchase Hotline 31 288 288

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*快達票將額外收取每張門票的顧客服務費

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