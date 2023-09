「國民年下男」丁海寅為港迷勤練歌，自爆愛睇「發哥」周潤發！預告下周見面會近距離互動～

姐姐們,請看管好你的心臟!丁海寅將在下周二(12日)旋風襲港,攜手「黃Viu煲劇平台」舉行粉絲見面會,與一眾港迷提早團圓慶中秋!

「國民年下男」丁海寅即將在下周二(12日)旋風襲港,攜手「黃Viu煲劇平台」舉行《Viu Scream Dates 呈獻:2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會,與一眾港迷提早團圓慶中秋!近日丁海寅接受越洋專訪,不但搶先劇透見面會看點,還自爆最愛「香港男神」發哥周潤發!



劇透見面會看點

等了又等,丁海寅暌違五年再度訪港舉行粉絲見面會,除了一眾「丁太太」興奮不已,就連他也相當期待!談到香港,他笑言至今仍然無法忘記香港粉絲的熱情,又表示對港產片情有獨鍾:「我很喜歡香港電影所傳達的情感,尤其喜歡周潤發演員的表演。」為了在「Viu Scream Dates」呈現最完美的舞台,近日丁海寅積極備戰,他更搶先透露將與粉絲互動:「我正在準備一些可以和現場觀眾互動的環節,而且我也很努力地練習唱歌,已經等不及在舞台上表演粉絲喜歡的歌曲了!」



望與時完再出遊

早前丁海寅與同齡好友任時完遠赴蘇格蘭拍攝旅遊綜藝《演員旅行中》,兩位大男孩在節目大方素顏,又「放飛自我」頻頻飲酒,展現親民貼地的一面!憶述這趟友誼之旅,丁海寅顯得意猶未盡:「我和時完留下了很多美好回憶,我們旅行時有相似的偏好,希望下次可以再和他一起旅行。」提到蘇格蘭的事物,他即鬼馬表示:「愛丁堡是我最難忘的地方,至於美食,最令人深刻的當然是蘇格蘭的招牌威士忌!」熱愛旅遊的他更笑言「遊上癮」,未來想到瑞士欣賞自然美景,也希望有機會到訪南美,自由自在地到處走走。《演員旅行中》已在「黃Viu」 全套上架,香港粉絲可先感受偶像的悠閒自得。



發表愛的宣言

今年是丁海寅出道十周年的大日子,面對這個里程碑,他仍保持初心:「我想嘗試所有以往從未演繹過的角色。」新作面世之前,丁海寅將於下周二(12日)率先訪港出席《Viu Scream Dates 呈獻:2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會,今天他更隔空發表愛的宣言:「香港粉絲們,非常感謝大家一直以來對我的支持和關注,我急迫不及待想見到你們了!」屆時入場觀眾不但可以近距離與丁海寅見面,更可參與歡送環節並獲贈小禮物!門票現正公開發售,Viu還獨家推出優惠套裝,隨門票獲贈總值過千優惠,詳情可瀏覽Viu Hong Kong facebook(https://www.facebook.com/viuhongkong)。



Viu Scream Dates呈獻: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’ in Hong Kong詳情:

日期及時間:2023年9月12日(二)晚上8時

地點:九龍灣國際展貿中心Star Hall

票價:港幣$1,488 / $888



門票已於快達票公開發售 (包括快達票票房、K11 Select)

購票熱線 Ticket Purchase Hotline 31 288 288

網上購票 Internet Booking www.hkticketing.com



*快達票將額外收取每張門票的顧客服務費

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們

相關新聞