炫夫狂魔又来啦!上次孙艺真吐槽炫彬把她拍得「只有显高而已」,这次终於夸老公进步了XD

孙艺真昨日更新IG,PO出多张在高尔夫球场拍摄的照片,留言暗暗夸奖帮忙拍照的老公炫彬:「D-1. 我有没有变好一些? 他的拍摄技术正在变好!(Am I getting better?? His photography skills are getting better!)」





之前孙艺真说过要求炫彬把她拍得高一点,还吐槽结果「只有显高而已」XD这次4张照片里,孙艺真都在画面下方正中、是公认的显高角度,只是也许炫彬过於追求显高,令孙艺真的脚尖无一例外被镜头切掉XD





还有网友放大观察孙艺真太阳镜里的反光,发现炫彬的拍照pose也没变,还是和之前一样蹲马步,看得出为给老婆拍美照真的拼了XD



此外,孙艺真和炫彬去年3月举办婚礼,同年11月喜迎一子。 孙艺真主演的JTBC剧集《三十九》去年3月播毕,炫彬主演的新片《哈尔滨》有望今年12月与观众见面,目前两人一边育儿一边接代言,同时挑选下一部作品。

