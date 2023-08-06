孫藝真甜蜜吐槽炫彬：「叫他把我拍得高一點，結果…」網友發現「新郎站姿」是亮點！

這一對真的甜到人快要睜不開眼啦XD

孫藝真昨日更新IG，分享了和炫彬一起去打高爾夫球時的照片，不小心又在放閃~

孫藝真留言說：「太熱太熱了如何是好。 我又來出演《任鎮漢Class》高爾夫YouTube頻道啦。 本來應該展現出進步很多的模樣，不過似乎做不到呢……一邊流汗一邊緊急練習，但好像力不從心。」

照片中孫藝真一身白綠相間衣著站在球車前，太陽鏡遮陽帽全部戴齊，看起來又美又專業。 孫藝真：「話說回來，我拜託新郎把我拍得高一點，結果真的只有變高。」 細看照片彷彿開了廣角鏡頭般，為了視覺上拉長雙腿還不慎切掉孫藝真的腳尖，看得出炫彬真的很努力了XD



更有顯微鏡網友發現：孫藝真鏡片裡倒影出炫彬的身影，拍攝姿勢堪比紮馬步，令人完全感受到他的真心XD



另一張照片裡，孫藝真坐在球車內擺出優雅pose：「總之，在這蒸籠一般的炎熱天氣裡，希望大家照顧好身體、不論做什麼都Fighting。」



孫藝真去年3月與炫彬結婚，同年11月順利產下一子，近日已開始接拍寫真、逐漸復工。 兩人因高爾夫球結緣，經常約會的地方就是高爾夫球場，還曾被網友拍到一起逛高爾夫球用品店，甚至度蜜月期也不忘帶上高爾夫球裝備。看來高爾夫球真是兩人不變的交集XD



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