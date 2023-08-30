画报比正片还要甜！《MOVING 异能》赵寅成＆韩孝周情侣画报幕后花絮照，网友：「想看二搭」

日前，在《MOVING 异能》中扮演夫妻的赵寅成＆韩孝周为时尚杂志《Harpers Bazaar》拍摄一组情侣画报。

近日，韩孝周的所属社BH娱乐公开这组画报的拍摄花絮照，也让不少网友直呼：「画报比正片还好嗑」、「两位真的好配」、「希望他们可以再合作一部剧」、「星期三见」、「导演～编剧～拜托让他们二搭」、「连身高都打好搭」、「韩孝周太美了」等等。（更多图：请点这）



《MOVING 异能》讲述隐藏超能力生活於现在的孩子们，与隐藏过去痛苦秘密的父母们，双方共同面对跨越世代的巨大危险的超能力动作英雄故事。在 Disney+ 上线后，创下韩国和全球内容公开第一周收视时间最多的纪录。

而《MOVING 异能》将在今日（30日）公开第12、13集，包含洙源（柳承龙 饰）和斗植（赵寅成 饰）作爲搭档展开的动作、美贤（韩孝周 饰）和斗植的罗曼史，以及留下的洙源的故事，展现心动和幸福、紧张感和怀疑，以及更加丰富多彩的感情故事。正如姜草作家所说：「在《MOVING 异能》中最重视的是人物的叙事，本集中公开的人物叙事将更加投入。」



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