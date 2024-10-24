这选角太厉害！孙艺真＆池昌旭有望合作电视剧版《丑闻》，有机会看到女神和男神合作嘛～

今日（24）有韩媒报导，电影《丑闻—朝鲜男女相悦之事》将翻拍成 Netflix 电视剧，由孙艺真和池昌旭主演。

随后，孙艺真的经纪公司 MS team 娱乐回应：「所属公司Msteam娱乐的相关人士对Xports新闻表示:"孙艺真收到了出演 Netflix《丑闻—朝鲜男女相悦之事》的提议，目前正在讨论中。」而池昌旭的经纪公司 Spring Company 也表示：「确实收到出演作品的邀请。」



《丑闻—朝鲜男女相悦之事》是李在熔导演在2003年执导的电影，改编自法国著名小说《危险关系》，场景改为十八世纪朝鲜王朝末期的朝鲜半岛。是以朝鲜时代爲背景改编的法国小说《危险关系》。 该剧讲述朝鲜最高妖妇赵氏夫人（李美淑 饰）和花花公子赵元（裴勇俊 饰）爲了让叔夫人郑熙延（全道嬿 饰）堕落而展开的爱情游戏。当时虽然被评爲「青少年禁止观看」等级，但观影人数超过300万人次，在国内外多个电影颁奖典礼上获奖等，得到了认可。



孙艺真近年出演过《个人取向》、《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《爱的迫降》、《三十九》等剧，凭藉清纯的外貌和精湛的演技备受观众喜爱。与玄彬在2022年结婚，膝下还有1个儿子。



而池昌旭在2019年退伍之后，依旧非常努力工作！这几年的作品包含 《便利店新星》、《爱在大都会》、《恶中之恶》、《欢迎回到三达里》、《于氏王后》等剧，新剧《江南B-Side》也即将在11月6日於 Disney+ 上线。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻