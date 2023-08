三代女团跨团友谊♥ GFRIEND睿隣&TWICE志效同期solo，志效夺一位睿隣拥上前

还记得TWICE志效25日拿下音放《Music Bank》一位的场面吗?同期回归打歌的ITZY留真(下图左)与GFRIEND睿隣(下图右),在后头兴奋的拥住志效。相关影片在Twitter上疯传,TWICE与ITZY同属JYP娱乐,师姐妹好感情众所皆知,而志效与睿隣的「三代女团」跨团情谊更属可贵。

GFRIEND与TWICE皆为2015年出道的三代人气女团,正巧GFRIEND出身的睿隣与TWICE志效都在今年8月solo发新专辑,两人便在音放打歌时相遇,一起拍摄了舞蹈Challenge短影片,甚至在志效夺下一位时,睿隣拥住志效许久,半躲在志效后头的表情难掩感动。



▼志效获一位完整影片



▼两人台上「小动作」全被捕捉



其实睿隣与志效如此「晒友谊」不是第一次了。2018年两人曾一同直播,聊到彼此从新人时期就认识了,志效回想出道当年是GFRIEND所愿先和她说话牵线,但当时GFRIEND还不被允许拥有个人手机,她就留了纸条给对方手机号码,而睿隣同样留著志效写下手机号码的纸条多年,直到有了手机能够连络。



(完整影片1:00:25附近开始)



志效也曾在TWICE官方IG透露应志效邀请到了GFRIEND演唱会,写下观后感想向GFRIEND表达辛苦了、舞台与成员都很漂亮。当时和志效合照的还有GFRIEND银河,她们三名同龄朋友也曾在《偶像运动会》被捕捉场边躺在一起看比赛。另外也有粉丝录下某次舞台,睿隣与志效相遇便抱在一块。



志效此次活动期间,於电视台GOT7荣宰主持的广播节目《GOT7荣宰的好朋友》上,亦曾提到全昭弥、ITZY与睿隣都是近期一同活动的好朋友。夺一位后的隔天,志效与粉丝见面表示自己solo活动一点都不孤单,因为身边很多朋友,但拿一位的当下实在太慌张了,完全没察觉ITZY和睿隣抱住自己,不过事后收到了她们的祝福讯息。



Jihyo said Somi, ITZY, and Gfriend Yerin are her close friends who are promoting at the same time as her. So soft when Jihyo called Yerin as Yerinie pic.twitter.com/uHBv0XXUNf

Jihyo said she's not feeling lonely this time bcus she has friends with her. and yesterday, she was so busy that she didn't realise ITZY and Yerin were hugging her



ONCE: It's because Jihyo is a good person.

JH: Oh, I'm a good person(smile proudly)pic.twitter.com/EnSPvq5fmU https://t.co/Iqwd8ynbE4