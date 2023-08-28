三代女团跨团友谊♥ GFRIEND睿隣&TWICE志效同期solo，志效夺一位睿隣拥上前
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三代女团跨团友谊♥ GFRIEND睿隣&TWICE志效同期solo，志效夺一位睿隣拥上前

KPOP   2023年8月28日   星期一09:00   草莓   1

（封面图源：YouTube@kbsworldtv截图、IG@twicetagram截图）

还记得TWICE志效25日拿下音放《Music Bank》一位的场面吗？同期回归打歌的ITZY留真（下图左）与GFRIEND睿隣（下图右），在后头兴奋的拥住志效。相关影片在Twitter上疯传，TWICE与ITZY同属JYP娱乐，师姐妹好感情众所皆知，而志效与睿隣的「三代女团」跨团情谊更属可贵。

GFRIEND与TWICE皆为2015年出道的三代人气女团，正巧GFRIEND出身的睿隣与TWICE志效都在今年8月solo发新专辑，两人便在音放打歌时相遇，一起拍摄了舞蹈Challenge短影片，甚至在志效夺下一位时，睿隣拥住志效许久，半躲在志效后头的表情难掩感动。

▼志效获一位完整影片

▼两人台上「小动作」全被捕捉

其实睿隣与志效如此「晒友谊」不是第一次了。2018年两人曾一同直播，聊到彼此从新人时期就认识了，志效回想出道当年是GFRIEND所愿先和她说话牵线，但当时GFRIEND还不被允许拥有个人手机，她就留了纸条给对方手机号码，而睿隣同样留著志效写下手机号码的纸条多年，直到有了手机能够连络。
（图源：YouTube@116archive2截图）

（完整影片1:00:25附近开始）

志效也曾在TWICE官方IG透露应志效邀请到了GFRIEND演唱会，写下观后感想向GFRIEND表达辛苦了、舞台与成员都很漂亮。当时和志效合照的还有GFRIEND银河，她们三名同龄朋友也曾在《偶像运动会》被捕捉场边躺在一起看比赛。另外也有粉丝录下某次舞台，睿隣与志效相遇便抱在一块。
（图源：IG@twicetagram）（图源：IG@twicetagram）

志效此次活动期间，於电视台GOT7荣宰主持的广播节目《GOT7荣宰的好朋友》上，亦曾提到全昭弥、ITZY与睿隣都是近期一同活动的好朋友。夺一位后的隔天，志效与粉丝见面表示自己solo活动一点都不孤单，因为身边很多朋友，但拿一位的当下实在太慌张了，完全没察觉ITZY和睿隣抱住自己，不过事后收到了她们的祝福讯息。

无论是ONCE（TWICE粉丝）或是BUDDY（GFRIEND粉丝），都很喜欢志效与睿隣的美好情谊呢！两人相知相惜感动无数ONCE与BUDDY啊！文末听一下两人的solo曲并看看舞台吧！

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