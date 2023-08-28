金宇彬出席粉丝告别式并发文哀悼！「感谢你是我的粉丝，我们一定要再见。」满满洋葱引人鼻酸

演员金宇彬出席了离世的粉丝告别式，并在SNS上放上了搭机在空中以及故人曾寄给他的信件照，更写下了追忆的心情，与粉丝约定「一定要再见」，该粉丝的妹妹也在下面留言回应，引人鼻酸。

金宇彬在文中写著：「明亮开朗的智媛啊，长久以来你走来的路途，我为了最后的道别去了一趟，才知道原来这趟路是这么遥远又辛苦……不久之前还笑著向我问候的你，脑海中涌上那张脸庞，令人真的非常心痛。智媛啊，别把这想成是分离，在那个地方只有令你笑的事情，健康又幸福的度过每一天，直到我们再次相见的日子，再一起拍下许多照片，多聊聊没能说完的话吧。你非常期待的众多新作品，我也会思念著智媛，而更加努力地做好，看清楚吧，因为你是我的粉丝，让我觉得感谢又感谢，我们一定要再次见面。」



金宇彬文中满满洋葱，真心对离世的粉丝送上最后的道别，也配上了一张蓝天的照片以及这位粉丝生前寄给他的信件，格外令人鼻酸。金宇彬除了送上了告别花圈外，更是亲自到告别式现场落泪悼念。而这位粉丝智媛的妹妹智秀也在底下留言回应，表示金宇彬亲自到场以及送上花圈，为逝者家人带来非常大的力量，姊姊在最后一程能够见到每天都爱著的金宇彬演员，认为姊姊能够没有遗憾地离开。表达出对金宇彬的无限感谢。



金宇彬接下来将以Netflix的电影《武道室武官》与观众们见面。

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