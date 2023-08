三代女團跨團友誼♥ GFRIEND睿隣&TWICE志效同期solo，志效奪一位睿隣擁上前

還記得TWICE志效25日拿下音放《Music Bank》一位的場面嗎?同期回歸打歌的ITZY留真(下圖左)與GFRIEND睿隣(下圖右),在後頭興奮的擁住志效。相關影片在Twitter上瘋傳,TWICE與ITZY同屬JYP娛樂,師姐妹好感情眾所皆知,而志效與睿隣的「三代女團」跨團情誼更屬可貴。

GFRIEND與TWICE皆為2015年出道的三代人氣女團,正巧GFRIEND出身的睿隣與TWICE志效都在今年8月solo發新專輯,兩人便在音放打歌時相遇,一起拍攝了舞蹈Challenge短影片,甚至在志效奪下一位時,睿隣擁住志效許久,半躲在志效後頭的表情難掩感動。



▼志效獲一位完整影片



▼兩人台上「小動作」全被捕捉



其實睿隣與志效如此「曬友誼」不是第一次了。2018年兩人曾一同直播,聊到彼此從新人時期就認識了,志效回想出道當年是GFRIEND所願先和她說話牽線,但當時GFRIEND還不被允許擁有個人手機,她就留了紙條給對方手機號碼,而睿隣同樣留著志效寫下手機號碼的紙條多年,直到有了手機能夠連絡。



(完整影片1:00:25附近開始)



志效也曾在TWICE官方IG透露應志效邀請到了GFRIEND演唱會,寫下觀後感想向GFRIEND表達辛苦了、舞台與成員都很漂亮。當時和志效合照的還有GFRIEND銀河,她們三名同齡朋友也曾在《偶像運動會》被捕捉場邊躺在一起看比賽。另外也有粉絲錄下某次舞台,睿隣與志效相遇便抱在一塊。



志效此次活動期間,於電視台GOT7榮宰主持的廣播節目《GOT7榮宰的好朋友》上,亦曾提到全昭彌、ITZY與睿隣都是近期一同活動的好朋友。奪一位後的隔天,志效與粉絲見面表示自己solo活動一點都不孤單,因為身邊很多朋友,但拿一位的當下實在太慌張了,完全沒察覺ITZY和睿隣抱住自己,不過事後收到了她們的祝福訊息。



Jihyo said Somi, ITZY, and Gfriend Yerin are her close friends who are promoting at the same time as her. So soft when Jihyo called Yerin as Yerinie pic.twitter.com/uHBv0XXUNf

Jihyo said she's not feeling lonely this time bcus she has friends with her. and yesterday, she was so busy that she didn't realise ITZY and Yerin were hugging her



ONCE: It's because Jihyo is a good person.

JH: Oh, I'm a good person(smile proudly)pic.twitter.com/EnSPvq5fmU https://t.co/Iqwd8ynbE4