三代女團跨團友誼♥ GFRIEND睿隣&TWICE志效同期solo，志效奪一位睿隣擁上前
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三代女團跨團友誼♥ GFRIEND睿隣&TWICE志效同期solo，志效奪一位睿隣擁上前

KPOP   2023年8月28日   星期一09:00   草莓   1

（封面圖源：YouTube@kbsworldtv截圖、IG@twicetagram截圖）

還記得TWICE志效25日拿下音放《Music Bank》一位的場面嗎？同期回歸打歌的ITZY留真（下圖左）與GFRIEND睿隣（下圖右），在後頭興奮的擁住志效。相關影片在Twitter上瘋傳，TWICE與ITZY同屬JYP娛樂，師姐妹好感情眾所皆知，而志效與睿隣的「三代女團」跨團情誼更屬可貴。

GFRIEND與TWICE皆為2015年出道的三代人氣女團，正巧GFRIEND出身的睿隣與TWICE志效都在今年8月solo發新專輯，兩人便在音放打歌時相遇，一起拍攝了舞蹈Challenge短影片，甚至在志效奪下一位時，睿隣擁住志效許久，半躲在志效後頭的表情難掩感動。

▼志效獲一位完整影片

▼兩人台上「小動作」全被捕捉

其實睿隣與志效如此「曬友誼」不是第一次了。2018年兩人曾一同直播，聊到彼此從新人時期就認識了，志效回想出道當年是GFRIEND所願先和她說話牽線，但當時GFRIEND還不被允許擁有個人手機，她就留了紙條給對方手機號碼，而睿隣同樣留著志效寫下手機號碼的紙條多年，直到有了手機能夠連絡。
（圖源：YouTube@116archive2截圖）

（完整影片1:00:25附近開始）

志效也曾在TWICE官方IG透露應志效邀請到了GFRIEND演唱會，寫下觀後感想向GFRIEND表達辛苦了、舞台與成員都很漂亮。當時和志效合照的還有GFRIEND銀河，她們三名同齡朋友也曾在《偶像運動會》被捕捉場邊躺在一起看比賽。另外也有粉絲錄下某次舞台，睿隣與志效相遇便抱在一塊。
（圖源：IG@twicetagram）（圖源：IG@twicetagram）

志效此次活動期間，於電視台GOT7榮宰主持的廣播節目《GOT7榮宰的好朋友》上，亦曾提到全昭彌、ITZY與睿隣都是近期一同活動的好朋友。奪一位後的隔天，志效與粉絲見面表示自己solo活動一點都不孤單，因為身邊很多朋友，但拿一位的當下實在太慌張了，完全沒察覺ITZY和睿隣抱住自己，不過事後收到了她們的祝福訊息。

無論是ONCE（TWICE粉絲）或是BUDDY（GFRIEND粉絲），都很喜歡志效與睿隣的美好情誼呢！兩人相知相惜感動無數ONCE與BUDDY啊！文末聽一下兩人的solo曲並看看舞台吧！

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