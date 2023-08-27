《恶中之恶》最新剧照：池昌旭&魏嘏隽演技受导演大力称赞，展现卧底警察X黑帮老大最强Bromance

多张剧照一公开，就更想赶快看这部剧了！！！大家是不是也很期待呢？

Disney+ 推出的全新犯罪动作剧《恶中之恶》（另译：最恶的恶）先后公开了两位男主角池昌旭与魏嘏隽（魏河俊）的人物剧照，除了表现出新角色的造型面貌，导演更是大力称赞了两人对人物的完美诠释。



《恶中之恶》以90年代韩、中、日毒品交易为背景，讲述警察朴俊默（池昌旭 饰）渗透进新兴犯罪组织，接近「江南联合」的老大郑基哲（魏嘏隽 饰），并展开一系列调查的犯罪动作剧，由电影《当男人恋爱时》的导演韩东旭执导。



▼池昌旭所饰演的卧底警察朴俊默，是一个为达目的不择手段的狠角色，性格倔强且拥有过人的胆识，角色的心境变化在他的演绎下更加细腻，更完美消化了各种高难度动作，池昌旭将透过这部作品又诞生了一个代表性的角色。



▼而魏嘏隽所饰演的组织老大郑基哲，埋葬儿时的痛苦记忆，只看著成功前进，从底层爬到现在「江南联合」组织老大的位置，但他并不满足，梦想著取得更大的成功。在遇到朴俊默和初恋刘以贞（林世美 饰）后，事情变得越来越复杂。这一次他将展示出的恶人演技绝对会让人大开眼界。



▼林世美饰演朴俊默的妻子刘以贞，首尔警察厅保安科的精英警察，十分优秀获得所有人的认可，在得知俊默卧底调查的组织老大，是自己过去的初恋基哲后，她为了尽快解决此事而亲自出面。



Disney+《恶中之恶》确定於9月27日上线播出。



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