朴明洙有生日咖啡厅应援！应援礼超丰富，用照绝少不了「精灵明洙」啊！
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朴明洙有生日咖啡厅应援！应援礼超丰富，用照绝少不了「精灵明洙」啊！

明星   2023年8月26日   星期六18:10   草莓  

（封面图源：YouTube@MBCentertainment截图、Twitter@G_park_HBD）

谐星兼主持人的朴明洙，明（27）日即将过53岁生日，有粉丝为他举办了生日咖啡厅应援，应援礼品看了让人忍不住笑出声。

朴明洙的生日咖啡厅应援，除了咖啡纸杯特别设计之外，还有海报、贴纸、钥匙圈、小卡、纸相机与拍立得，最显眼的就是用了朴明洙经典的《无限挑战》「精灵明洙」造型了吧！现场还准备了「精灵明洙」的百合花头饰供拍照，该Twitter应援帐号光资讯文就吸引近6000人转发！
（图源：Twitter@G_park_HBD）（图源：Twitter@G_park_HBD）

▼复习「精灵明洙」

Twitter转发或是‎theqoo网友讨论串里‎，大家纷纷留言「晕，好想去」、「要去了吧，感觉很有趣」、「好想去但一个人感觉很尴尬」、「明芙萝黛蒂精灵真的很好看啊」、「疯了好想去」、「照片根本修图王」，也有网友觉得可惜喊：「怎么可以没有少年明洙和新郎明洙？」

▼少年明洙

▼新郎明洙

应援时间是今明两天，举办应援的Twitter帐号分享了许多粉丝参与的照片，参与相当踊跃！如果你刚好在附近，不妨逛逛吧！（文末提供咖啡店资讯）

【旅游资讯】
店名：Cafe Moon&Door(카페 문앤도어，Twitter@Moon_ and_ door)
应援举行时间：8月26日、8月27日11：30~22：00
地址：首尔市广津区千户大路127街42-2 1楼（서울시 광진구 천호대로 127길 42-2 1층）

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