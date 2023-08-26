朴明洙有生日咖啡厅应援！应援礼超丰富，用照绝少不了「精灵明洙」啊！

谐星兼主持人的朴明洙，明（27）日即将过53岁生日，有粉丝为他举办了生日咖啡厅应援，应援礼品看了让人忍不住笑出声。

朴明洙的生日咖啡厅应援，除了咖啡纸杯特别设计之外，还有海报、贴纸、钥匙圈、小卡、纸相机与拍立得，最显眼的就是用了朴明洙经典的《无限挑战》「精灵明洙」造型了吧！现场还准备了「精灵明洙」的百合花头饰供拍照，该Twitter应援帐号光资讯文就吸引近6000人转发！



티타니아 머리띠 착용 후 셀카 가능한

(직접 만들었읍니다 pic.twitter.com/91jwQdOAys — 명수옹 생신 이벤트 (@G_park_HBD) August 22, 2023

▼复习「精灵明洙」



Twitter转发或是‎theqoo网友讨论串里‎，大家纷纷留言「晕，好想去」、「要去了吧，感觉很有趣」、「好想去但一个人感觉很尴尬」、「明芙萝黛蒂精灵真的很好看啊」、「疯了好想去」、「照片根本修图王」，也有网友觉得可惜喊：「怎么可以没有少年明洙和新郎明洙？」

▼少年明洙



▼新郎明洙



应援时间是今明两天，举办应援的Twitter帐号分享了许多粉丝参与的照片，参与相当踊跃！如果你刚好在附近，不妨逛逛吧！（文末提供咖啡店资讯）



할명수팀에서 다녀가셨다네요... 제 포카 빼둔 알바생 감사핮니더. . pic.twitter.com/MVhjycD9eM — 명수옹 생신 이벤트 (@G_park_HBD) August 26, 2023

#바다의왕자_명수탄신일



폰명수오빠 사랑해서 생카 왔다요

버논인 못봄ㅠ 당연함 성덕 출입금지임

글구 선착 들어서 폰명수 키링받는닿ㅎ

명수고사 90점 맞았는데 아 진짜 낼 다시 가서

카메라 받을까 고민중 진심 넘 탐나요

폴꾸도 하고 나옴 나 넘 신나 pic.twitter.com/NrVMGS3AXm — 시아 (@wwisrockstar) August 26, 2023

【旅游资讯】

店名：Cafe Moon&Door(카페 문앤도어，Twitter@Moon_ and_ door)

应援举行时间：8月26日、8月27日11：30~22：00

地址：首尔市广津区千户大路127街42-2 1楼（서울시 광진구 천호대로 127길 42-2 1층）

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