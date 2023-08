TREASURE道荣机场时尚引关注！「缀满人偶」仔裤太吸睛，网震惊：「跌倒应该不会痛」

男团TREASURE昨日下午从韩国飞往日本出席粉丝见面会,抵达仁川机场时成员道荣的服装瞬间成为全场亮点,真的太有趣了XD

有人在theqoo发帖「穿了不得了的裤子的男爱豆」,内容就是昨日道荣的机场时尚。 从背面看似乎平平无奇,只是衬衫搭仔裤而已,但转到正面会发现这条仔裤上密密麻麻缀满了各种小动物人偶:



韩网友纷纷表示震惊:「比想像中更加不得了」「是从抓娃娃机里出来吗?」 「好像从前的Lady Gaga」「跌倒应该不会痛」「感觉会很重啊」「会不会一边走一边有人偶离家出走」「过节时穿这个去有小孩的家庭应该会人气爆发」「生怕别人不知道他是YG的kk」「真的不是惩罚服装吗」「该如何清洗呢」「把人偶摘下来送给大家就变成现代艺术」。



有网友好奇裤子是不是特别订制,但很快有人扒出这件衣服真的有在公开售卖,价格650美元、重3公斤有余,更令人感到惊讶:「难道是他自己花钱买的?」 不过至少人偶是手工缝上,应该不会轻易脱落XD



ドヨン パンツ 2023/08/18

LE RÊVE NAZAM

Stuffed animal pants



説明書きが楽しくて!

Hand sewn (none will come off)

手縫い(誰も外れません)

200+stuffed animals

200以上のぬいぐるみ

7lb

7ポンド (約3.175kg) #TREASURE #TREASURE衣装#도영 #DOYOUNG #ドヨン pic.twitter.com/KcWCfHkb4V