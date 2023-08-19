TREASURE道荣机场时尚引关注！「缀满人偶」仔裤太吸睛，网震惊：「跌倒应该不会痛」

男团TREASURE昨日下午从韩国飞往日本出席粉丝见面会，抵达仁川机场时成员道荣的服装瞬间成为全场亮点，真的太有趣了XD

有人在theqoo发帖「穿了不得了的裤子的男爱豆」，内容就是昨日道荣的机场时尚。 从背面看似乎平平无奇，只是衬衫搭仔裤而已，但转到正面会发现这条仔裤上密密麻麻缀满了各种小动物人偶：



韩网友纷纷表示震惊：「比想像中更加不得了」「是从抓娃娃机里出来吗？」 「好像从前的Lady Gaga」「跌倒应该不会痛」「感觉会很重啊」「会不会一边走一边有人偶离家出走」「过节时穿这个去有小孩的家庭应该会人气爆发」「生怕别人不知道他是YG的kk」「真的不是惩罚服装吗」「该如何清洗呢」「把人偶摘下来送给大家就变成现代艺术」。



有网友好奇裤子是不是特别订制，但很快有人扒出这件衣服真的有在公开售卖，价格650美元、重3公斤有余，更令人感到惊讶：「难道是他自己花钱买的？」 不过至少人偶是手工缝上，应该不会轻易脱落XD



XD不过有粉丝分享说道荣平时就很喜欢比较奇特的东西，每次粉丝PO奇特物品问他，他都会说『我已经有啦』~所以看到这次的人偶裤子也并不惊讶，只觉得可爱：「之前还穿过发光小熊上衣」「差点就要骂造型师怎么给他穿这个，原来是私服XD」



도영이 곰돌이 옷 불빛 나오는 줄 몰랐어ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 너무 귀여운뎈ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/BWiFFvJCyr — 사오 (@H4RUT5) April 13, 2023

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻