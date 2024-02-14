情人节爆炸消息：TREASURE全团上恋综！粉丝狂骂：YG疯了

2月14日情人节当天，偶像男团要拍恋综的消息曝光，可想而知这事情在饭圈有多炸裂。

YG娱乐公开了旗下男团TREASURE的新综艺的宣传海报，透露TREASURE全员将亮相《闪闪发光的SOLO》，这不仅是一档团综，更是一档男爱豆的恋综，据悉是爱豆版的《我是SOLO》（韩国一档知名恋爱综艺）。 连谈恋爱都不被允许的男爱豆们，居然整团上恋综......



已经有韩国网友在网路上分享了TREASURE的恋综路透照，一名成员和两名女嘉宾现身在疑似是游乐场的地方，三人头上戴著玩偶发箍，男成员满脸笑容，气氛看起来很和乐。



得知这一消息的粉丝们十分震惊，纷纷上网留言道：「YG终於疯了」、「这居然是男团的团综」、「不是和同行女爱豆营业性质的谈恋爱，而是和素人女嘉宾一起????」、「为了让低人气男团有知名度，YG用上了这种方法，之前是《我们结婚了》，现在是团综」、「烂公司到底是怎么想的」等。

该消息一出即刻在theqoo上掀起热议，留言已超800楼：【韩网热帖】被说「疯了的」四代男团恋综预告海报

此外，TREASURE的《闪闪发光的SOLO》将於3月3日开播。

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