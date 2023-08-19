TREASURE道榮機場時尚引關註！「綴滿人偶」仔褲太吸睛，網震驚：「跌倒應該不會痛」

男團TREASURE昨日下午從韓國飛往日本出席粉絲見面會，抵達仁川機場時成員道榮的服裝瞬間成為全場亮點，真的太有趣了XD

有人在theqoo發帖「穿了不得了的褲子的男愛豆」，內容就是昨日道榮的機場時尚。 從背面看似乎平平無奇，只是襯衫搭仔褲而已，但轉到正面會發現這條仔褲上密密麻麻綴滿了各種小動物人偶：



韓網友紛紛表示震驚：「比想像中更加不得了」「是從抓娃娃機裡出來嗎？」 「好像從前的Lady Gaga」「跌倒應該不會痛」「感覺會很重啊」「會不會一邊走一邊有人偶離家出走」「過節時穿這個去有小孩的家庭應該會人氣爆發」「生怕別人不知道他是YG的kk」「真的不是懲罰服裝嗎」「該如何清洗呢」「把人偶摘下來送給大家就變成現代藝術」。



有網友好奇褲子是不是特別訂製，但很快有人扒出這件衣服真的有在公開售賣，價格650美元、重3公斤有餘，更令人感到驚訝：「難道是他自己花錢買的？」 不過至少人偶是手工縫上，應該不會輕易脫落XD



XD不過有粉絲分享說道榮平時就很喜歡比較奇特的東西，每次粉絲PO奇特物品問他，他都會說『我已經有啦』~所以看到這次的人偶褲子也並不驚訝，只覺得可愛：「之前還穿過發光小熊上衣」「差點就要罵造型師怎麼給他穿這個，原來是私服XD」



도영이 곰돌이 옷 불빛 나오는 줄 몰랐어ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 너무 귀여운뎈ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/BWiFFvJCyr — 사오 (@H4RUT5) April 13, 2023

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