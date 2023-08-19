化学反应爆棚！《MOVING 异能》赵寅成＆韩孝周拍摄情侣画报，网友：「太有CP感了」

18日， 时尚杂志《Harpers Bazaar》公开在《MOVING 异能》中扮演夫妻的赵寅成＆韩孝周拍摄的情侣画报。

赵寅成和韩孝周都穿著白衬衫和系上黑领带，搭配黑色下衣，展示了情侣装。而模特儿出身的赵寅成身高有183公分，韩孝周身高是172公分，在视觉上也散发出与众不同的情侣的气场。



画报一公开，也让网友纷纷留言：「真的好配」、「拜托再一起拍一部剧」、「都是大长腿啊」、「好有CP感，可不可以在一起」、「我在忍住等著结局出来才要看....」、「希望他们可以二搭，我一定看」等等。

两人也接受采访，对於「韩国型英雄片」这一新题材，赵寅成表示：「漫威中不是有很多富翁英雄吗？这部电视剧的最大魅力是，讲述炸鸡店或炸猪排店等我们周围的人的小小人生，神秘感本来就来自於未知。该作品讲述的是虽然不神秘，但具有神奇能力的普通人故事。」



谈到高难度吊钢丝动作场面，韩孝周表示：「需要吊钢丝的演员们真的辛苦了，加工前的拍摄并不是那么帅气，而是互相忍住笑。虽然有人开玩笑说《漫威》也都是这样拍的吗？但是拍出在韩国还不常见的场面，感到很欣慰。」



另外，韩孝周日前也飞往美国拍摄综艺《偶然成为社长3》，与车太铉和赵寅成会在节目中展现什么样的默契？令人期待呢！



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