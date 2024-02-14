【韩网热帖】被说「疯了的」四代男团恋综预告海报

YG旗下男团TREASURE将亮相《闪闪发光的SOLO》，节目定档3月3日。

据悉，《闪闪发光的SOLO》是爱豆版《我是SOLO》（韩国知名恋爱综艺），TREASURE全团成员集结亮相，并邀请素人女嘉宾登场。



该消息一出即刻在the qoo上掀起热议，留言已超800楼：

1. 这是TREASURE的团综？？恋综???

2. 让现役男团成员上恋综？有病吧

3. 粉丝要气炸了

4. 傻子才会看吧？？还是淩晨播出

5. TREASURE出道几年了？该到续约的时候了吧？不然为什么要拍让粉丝生气的综艺？？YG为什么让他们拍???

6. 你就是让三代来拍，粉丝们也会气疯，居然还敢让4代拍

7. 这世界终於疯成了我想要的样子

8. 我记得YG之前也做过这种事情，让日本女团和自己男团一起去旅行，就是因为这样YG的男团才会覆灭

9. 之前有成员在直播中提了一句，已经引起轩然大波了，没想到竟然是真的。 粉丝们是知道这件事情的吧，只是不愿意相信而已，大受冲击

10. 是准备让现在的粉丝都脱粉离开吗

11. 粉丝最喜欢看的是成员们在一起玩，是这种团综

12. 还不如以前的《我们结婚了》

13. 是爱豆和爱豆，还是爱豆和素人？这不就是之前引爆论坛的事情吗？疯了疯了

14. 虽然粉丝们可能会很讨厌，但我个人觉得蛮有趣的

15. 该说不说，这宣传海报真的很土

16. 还不如在他们宿舍里拍《换乘室友》呢

17. omg，我是本命即使恋爱了我也无所谓的那类，可是没必要在我面前用高清画质输出他俩甜蜜的场景啊，粉丝真的会伤心

18. 什么？男团上恋综？这到底是为什么？

19. 求你了，这根本不会让粉丝有任何代理满足的情绪，会直接脱粉喔

20. 现在根本不会这样消费粉丝，是50岁以上的大叔企划的这档节目吗

21. 换作是我本命团的话根本无法忍受，还不如让男团和女团一起玩呢

22. 和异性约会的假想恋爱，我倒是觉得还好，但是这档节目一看就很无趣啊，既然拍了为什么不拍点有趣的

原文：https://theqoo.net/square/3104885222

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