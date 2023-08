韩国男团DKZ小分队NINE to SIX(钟亨，珉奎) 将於10/1中秋假期首度来台举办SHOWCASE

DKZ的成员钟亨及珉奎以小分队NINE to SIX身份在2023年5月31日正式出道,并发行了《GOOD TO YOU》单曲专辑。拥有唱功及舞蹈实力的钟亨及珉奎在单曲专辑主打曲“Don't Call Me”,不仅在歌曲上替职场人表达出心声,也搭配了相当有趣及洗脑的肢体动作, 是最近一首足以诠释职场人在下班前想吐露心声的代表曲。

8月份将在台中出演韩国音乐剧-三剑客男主角之一的珉奎,与NINE to SIX成员钟亨再度为粉丝们带来好消息,NINE to SIX(钟亨,珉奎)将於2023年10月1日下午5点在台北市花漾HANA展演空间举办《NINE to SIX "GOOD TO YOU" SHOWCASE TOUR in TAIPEI》 SHOWCASE,门票将於9月2日上午12点於KKTIX售票系统开卖。



NINE to SIX(钟亨,珉奎)首次举办活动不仅将会和粉丝们分享《GOOD TO YOU》单曲专辑作品之外,同时也希望能跟粉丝有近距离的接触,超级宠粉的带来击掌(不分区)、现场专辑亲签、合照等等近距离接触,完全给足了满满的福利,相关活动讯息请随时关注『WillMusic 微音乐』 主办官方脸书。





[演出情报]

■活动名称:NINE to SIX ”GOOD TO YOU“ SHOWCASE TOUR in TAIPEI

■演出日期:2023年10月1日(星期日)

■入场时间:16:00(根据现场实际情况决定)

■演出时间:17:00(根据现场实际情况决定)

■演出场所:台北花漾Hana展示空间 10F

■预售方法:KKTIX网站/FamiTicket和FamiPort(购票采用实名制。)

■购票网站: https://willmusic.kktix.cc/events/613e6dcf

■活动门票:NTD $3,980/$2,880

■售票时间:2023年9月2日(周六)中午12点(台北当地时间)

■主办单位:微乐客Will Music LTD。

(主办单位拥有变更或终止活动的权利)。

■ 福利内容

- 击掌:全席

- 签名海报:50张抽签

- 团体照:100人抽签/10人一组

- 签名拍立得照片:30人抽签(30张)

- 专辑签名会:抽选300人(Showcase粉丝福利结束后将举行专辑签名会。 / 入场前要现场购买专辑。 )

福利注意事项:

1.9/21(周四)23:00前购买有效门票才有抽签资格。

2. 粉丝福利的签名海报、和粉丝们合影、签名拍立得照片等不能同时重复中奖。

3. 中奖结果将在9/22(周五)14:00公布抽签结果。

4.**专辑签名会中奖的持票人必须在当天购买活动现场销售的专辑后方可入场。 在现场购买的每张专辑都会随机赠送一张特别照片卡。

5. Showcase结束后举行的专辑签名会详细入场条件动线及入场资格将会整理后并公布。

6. 本次活动的福利程序顺序根据艺人现状和政府防疫政策,采用滚动方式进行调整。

7. 主办单位有权变更或者终止活动。

