音源强盗脸红的思春期安智煐中秋连假开唱！今年二度来台团圆满足歌迷耳膜

韩国音源王者「脸红的思春期」安智煐今年二度来台开唱，为满足台湾粉丝的期待，继4月开卖即售罄的盛况，将於9月30日举办「2023 BOL4 Asia TOUR IN Taipei」再度登台演唱，暖心的准备与粉丝中秋相聚。

钟爱台湾粉丝的安智煐，在第一场演唱会时独厚台湾粉丝，惊喜清唱新歌〈Friend The End〉，这首曲子和〈좋은 꿈 꿔 0224.mp3（做个好梦）〉都是安智煐亲自参与作词，加上独特的清澈嗓音，让歌曲产生了渲染力。而专辑中〈Chase Love Hard〉也找来黄旼炫合作演唱，一起唱出了春天来临一般的美好声线，为《사랑.zip》专辑中增添了脸红的青春感及愉悦的氛围。这次的亚洲巡回演唱会安智煐做足了准备，将带著初心及个人特色让粉丝大饱耳福，越听越著迷，一同期待吧！



活动门票在2023年8月 26日（六）中午 12 点在 ibon 售票网站及全台 7-11 ibon 机台开卖，演唱会票价为 NT$3,880 / NT$2,880 / NT$1,880，三种票价。凡购票粉丝於9月16日有机会可使用1元加购亲签海报、亲签专辑、十三人一组团体合照等。





【 2023 BOL4 Asia TOUR IN Taipei 】

活动日期 ⎪ 2023年9月30日（六）

演出时间 ⎪ 18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点⎪ TICC台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

启售时间 ⎪ 2023年8月26日（六）中午 12:00

售票系统 ⎪ 全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站

主办单位 ⎪ 宽鱼国际股份有限公司

执行单位 ⎪ VIBE MAKER 希波企划

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