EXO-CBX将离开SM，并加入伯贤设立的公司？李镇浩爆料：「这是与SM协商后得到的结论」

6月初EXO的CHEN、伯贤、XIUMIN以不透明的结算和过长的合约期限等爲由，正式向SM通报解除专属合约。延烧半个月后，双方也解开误会并达成协议。

知名娱乐记者出身的YouTuber李镇浩近日就伯贤宣布成立个人公司的计划表示：「CBX（CHEN、伯贤、Xiumin）所谓的解约是发生在今年5月，从结果来看，三人与SM协商的确实很顺利，但是在发展的方向来看，三人决定离开SM。」在这期间最重要的是伯贤成立新的公司，SM也同意了。



李镇浩提到三人具体合约到期时间，他说：「CHEN将在9月、Xiumin将在10月、伯贤将在明年1月离开SM，并在伯贤设立的公司进行活动，这是与SM协商后得到的结论。」接著李镇浩表示，在与SM协商的过程中，除了个人活动外，EXO的活动也会放在首位，从大的框架来看，EXO的活动也将会持续下去。



除此之外，李镇浩就伯贤入住LANUVO汉南一事解释说：「住在圣水洞Trimage的伯贤全租合约到期了，想要入住已经预售的其他别墅计划也泡汤了。全租续约失败，所以入住LANUVO汉南。」在入住过程中，得到LANUVO汉南施工公司会长车佳元（音，차가원）会长的帮助，对於伯贤新公司得到车佳元会长赞助传闻，李镇浩则说不是事实。



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