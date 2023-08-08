【韩网热帖】朴叙俊朴炯植拒绝的全智贤李帝勋宋慧乔比心，全智贤、宋慧乔、李帝勋甚至做了3连combo

朴叙俊和朴炯植拒绝比心，而出道20年的顶级演员全智贤、宋慧乔、李帝勋甚至做了比心3连combo。

原PO还截图了几个韩国新闻报道的标题，包括：

「朴炯植，这是什么大事吗还要提前通知？ 连全智贤、宋慧乔也会做啊」

「粉丝服务不足 vs 个人权利... 从朴炯植到朴叙俊，『拒绝比心』争议的焦点」

「李帝勋，脸颊比心做好做满」

「李帝勋，Heart Signal」











韩国网友评论：

1. 明白V为何跟他们是挚友了

2. 人性、颜值、演技全部都是perfect的李志勋

3. 知道粉丝讨厌他们关系好了，一下子都会被提起ᅲ

4. 记者该有多无奈才会写出那种标题

5. 写那篇文的大叔超好笑kkk哀嚎著说「让你做脸颊爱心难道是我想看吗，是为了给粉丝看啊」、「怀念新人时期主动过来打招呼、请多关照的你」，既令人惋惜又好笑kkkᅲᅲᅲ

6. 大家可能不记得了，朴炯植好像是拍完《继承者们》的时候把，接受采访时一直在做别的事，回答问题也干巴巴、很傲慢，记者直接写了狙击他的报导kkk从那时就觉得他不太行，看来现在也没打起精神来kkk

7. 那个聚会有问题耶，每个人都虚张声势

8. 朴炯植怎么回事...？ 看看任时完和光熙把，他们都没有失去初心、很努力... 也是啦，朴炯植不像会跟他们见面的样子

9. Wooga family kk 真是人以群分啊，V也傲慢无礼

10. 李帝勋>>>>>>>朴叙俊，级别不同啊真是的kkk

11. 真的是没有香气的花朵，尤其不懂psj为什么总能接到作品

12. 当时的报道标题：「『没有欲念的采访』朴炯植『真正』令人讨厌的原因是？」 、「朴炯植态度争议，面对采访问题说『想去洗手间』令人感到荒唐」

13. 又不是叫你装可爱撒娇，只是弯一弯手指的事，如果连这都不愿意做，那么宣传活动、试映会都不要来就好了

14. 一个是因为打招呼引起争议、一个是因为比心、一个因为发箍，是争议三兄弟啊

出处：https://pann.nate.com/talk/370693534

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