【韓網熱帖】朴敘俊朴炯植拒絕的全智賢李帝勳宋慧喬比心，全智賢、宋慧喬、李帝勳甚至做了3連combo

朴敘俊和朴炯植拒絕比心，而出道20年的頂級演員全智賢、宋慧喬、李帝勳甚至做了比心3連combo。

原PO還截圖了幾個韓國新聞報道的標題，包括：

「朴炯植，這是什麼大事嗎還要提前通知？ 連全智賢、宋慧喬也會做啊」

「粉絲服務不足 vs 個人權利... 從朴炯植到朴敘俊，『拒絕比心』爭議的焦點」

「李帝勳，臉頰比心做好做滿」

「李帝勳，Heart Signal」











韓國網友評論：

1. 明白V為何跟他們是摯友了

2. 人性、顏值、演技全部都是perfect的李志勳

3. 知道粉絲討厭他們關係好了，一下子都會被提起ᅲ

4. 記者該有多無奈才會寫出那種標題

5. 寫那篇文的大叔超好笑kkk哀嚎著說「讓你做臉頰愛心難道是我想看嗎，是為了給粉絲看啊」、「懷念新人時期主動過來打招呼、請多關照的你」，既令人惋惜又好笑kkkᅲᅲᅲ

6. 大家可能不記得了，朴炯植好像是拍完《繼承者們》的時候把，接受採訪時一直在做別的事，回答問題也乾巴巴、很傲慢，記者直接寫了狙擊他的報導kkk從那時就覺得他不太行，看來現在也沒打起精神來kkk

7. 那個聚會有問題耶，每個人都虛張聲勢

8. 朴炯植怎麼回事...？ 看看任時完和光熙把，他們都沒有失去初心、很努力... 也是啦，朴炯植不像會跟他們見面的樣子

9. Wooga family kk 真是人以群分啊，V也傲慢無禮

10. 李帝勳>>>>>>>朴敘俊，級別不同啊真是的kkk

11. 真的是沒有香氣的花朵，尤其不懂psj為什麼總能接到作品

12. 當時的報道標題：「『沒有欲念的採訪』朴炯植『真正』令人討厭的原因是？」 、「朴炯植態度爭議，面對采訪問題說『想去洗手間』令人感到荒唐」

13. 又不是叫你裝可愛撒嬌，只是彎一彎手指的事，如果連這都不願意做，那麼宣傳活動、試映會都不要來就好了

14. 一個是因為打招呼引起爭議、一個是因為比心、一個因為髮箍，是爭議三兄弟啊

出處：https://pann.nate.com/talk/370693534

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