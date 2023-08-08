BTS成员SOLO压轴！V确定在9月8日发行新专辑《Layover》，全部歌曲都会拍摄MV！

BTS防弹少年团在去年宣布暂停团队活动后，成员们展开各自的SOLO活动，也轮到最后一棒 V（金泰亨）啦！

今日（8日）BIGHIT MUSIC 宣布：「V将在9月8日下午1点发行SOLO专辑《Layover》。」专辑总共收录6首歌曲，主打歌是〈Slow Dancing〉，还收录〈Rainy Days〉、〈Blue〉、〈Love Me Again〉、〈For Us〉和〈Slow Dancing Piano Ver.〉。会拍摄5首歌的MV，BIGHIT MUSIC表示：「V将通过特别的舞台和丰富的活动和粉丝们见面，请大家对首次开启SOLO活动的V给予支持。」



而V这次的个人专辑是与NewJeans的总制作人、ADOR代表闵熙珍合作。在V的提议下，闵熙珍负责音乐、编舞、设计、制作、宣传活动等，闵熙珍日前也透露合作契机：「去年底收到相关提议，V的态度和热情、之前不了解的音色都十分有趣。」



专辑已经在今日开始预购，公开的预览图中还包含V的手写信，他写道：「其实很久以前就开始准备了，因为我的制作速度很慢，所以推迟了。虽然发行了专辑，但对我来说最重要的是阿米和防弹已经过了10年的时则，在这段时间得到很多回忆，也成长了许多。」V也表示以后会为了家人、成员、他爱著的阿米们，长久地唱歌跳舞和帅气地活动！

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