朴叙俊宣传电影时，女粉丝突然冲上台「强抱」他！网友痛批：「好可怕！这是性骚扰了吧」

由李炳宪、朴叙俊和朴宝影主演的电影《水泥乌托邦：末日浩劫》日前在韩国上映，剧组全体演员也积极宣传中。

6日在釜山西面CGV举行舞台问候活动，正当演员们在台上要请被抽中座位的观众上台领奖，结果...有一位没有中讲的女粉丝突然走上舞台抱住朴叙俊，一旁的工作人员似乎以为她是中奖者所以没有立即阻止，这名女粉丝本来还想抱旁边的李炳宪，但后来被工作人员拉住了。

아 참. 이런분이 없길 바라며 공유하는 영상. CGV서면 무대인사 중에 벌어진 일입니다. 좌석번호 호명해서 선물을 받아가던 시간에 호명받지도 않은 분이 나가길래 뭐지? 했는데 대뜸 #박서준 배우를 끌어안더군요. 그것도 엄연한 성추행입니다. 배우님들께 허락없이 스킨십 하려 하지 마세요. pic.twitter.com/don4Z8umkf — 박창이의세탁세제 (@mirinae_rainbow) August 6, 2023

该影片目前已经超过155.4万人观看，转推也突破2000，不少网友痛批：「要是拿凶器怎么办？演员们肯定很可怕」、「朴叙俊应该没事吧？希望不要有心理阴影...」、「看起来年纪也大了，爲什么还那样」、「疯了...恶心！那也是性骚扰吧」、「保镳在干什么...」、「晕，好害怕...朴叙俊应该很惊讶吧」、「朴叙俊听说还被跟踪了，什么事啊」、「我看你这么理直气壮地走出去，还以爲是中奖了呢？ 起鸡皮疙瘩了」、「最近好多奇怪的人」等等。

而朴叙俊日前采访时曾透露被某人跟踪了2个月，他表示：「太可怕了，这些经历让我不敢踏出家门，我的父母和家人也因为十分担心和害怕，每天都过得小心翼翼。因为这些事情的发生，我才会变成现在这样（小心翼翼）。」希望不要再有这种事情发生了啊～～



另外，电影《水泥乌托邦：末日浩劫》讲述在大地震中成为废墟的首尔，生存者们开始聚集在唯一一座「皇宫公寓」的故事，台湾将在8月10日上映。



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