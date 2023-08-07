【韓網熱帖】朴敘俊：害怕舞台，雖然不好意思擺「手比心」，但是在努力中

韓國十分流行的手比心，朴敘俊透露擺這個POSE會讓他覺得超尷尬！

朴敘俊作為主演之一拍攝的電影《水泥烏托邦：末日浩劫》8月9日上映在即，他也接受了媒體參訪積極為影片做宣傳。 他期待有一場可以送上多重粉絲福利，而粉絲們也給予之熱烈回應的舞台問候活動，同時也透露這樣的事情讓他很羞澀。

朴敘俊表示：「我沒辦法忍受肉麻的事情，會感到很害羞，雖然有在努力，但是依舊覺得好難啊。 我一直覺得『用手比心』是一個真摯的行為，真的有在為此努力，怎麼說呢，（比心之後）會有一種重返現實的虛脫感，重新回過頭來看會覺得很尷尬，不過只要粉絲那個瞬間是幸福的話，我也會帶著真心去比心。 我很怕站在舞台上，會很緊張，又不是在表演，會覺得自己和舞台格格不入、不舒服，老實說也做了很多心理建設才站在舞台上，大家仔細看的話會發現我的手都在抖動。」

朴敘俊的這段言論很快在theqoo上引發熱議，韓國網友們的評論如下：

演員只要演技好，不會爆出社會類新聞就好了啊

2. 朴敘俊本來就是內向性的人啊

3. 朴敘俊性格本來就那樣，卻是是在努力，之前一直都有認真照做，之前的釜山舞台問候也照做了，不要再寫這種營銷文了，他都出道10年了，不需要

4. 哈哈哈，比心不需要那麼真摯啦

5. 他的意思是：我個人很討厭比心，如果粉絲喜歡的話我也會照做！！比心真的有這麼難嗎???

6. 其實我覺得他本人還蠻真誠的，雖然不喜歡，但也按照粉絲要求照做了

7. 很多媒體喜歡讓藝人比心，我真的無法理解，他們又不是愛豆

8. 媒體不要再為難演員了，他又不是完全不配合，明明有在努力啊

9. 一個pose而已，不需要那麼多真心

10. 演員連比心都做不到還怎麼演戲？ 連比心都那麼都那麼害羞的性格又怎麼做到在幾十名工作人員面前拍戲的？

11. 我其實也覺得比心的pose很一般，但是大家都想看的話，他作為藝人即使覺得尷尬也應該忍著照做

12. 可能年紀大了就會覺得尷尬吧，又不是什麼道德上或者法律上的錯誤，只是他個人不喜歡而已啊

13. 為什麼要用不比心這件事來貶低他？？

14. 請你把粉絲福利當作演戲吧

15. 卻是會覺得尷尬啊，他又沒有拒絕，只是表達了自己的想法而已

16. 我喜歡的一名演員也很內向，而且超級內向，是個連綜藝節目都沒辦法出演的人，不過很會比心，這就是問候舞台上的粉絲福利而已

17. 當音樂節目mc的時候很會啊，怎麼現在當了演員就得了演員病了呢

18. 朴敘俊怎麼了，最近怎麼都是他的各種消息

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