【韓網熱帖】朴炯植，這是什麼大事嗎還要提前通知？連全智賢、宋慧喬也會做啊！

究竟是哪方面出了問題？

27日下午，朴炯植出席品牌CHANEL舉行頂級珠寶系列的活動，拍照時其中一位記者（來自MY DAILY報社的）就要求他比心給拍照，但他未有照做。事後記者提到此事，他回覆：「事先沒有接到通知」，該報社的記者就專門寫了一篇新聞稿來吐槽他這行為，還配上了之前拍全智賢和宋慧喬都有比心的照片表示：連她們也會做啊！

但在Ｄ社拍出來的影片中有發現其實朴炯植是有比心的：



韓國網民評論：

1. 要不是我看了現場影片差點就信了，他有好好擺pose，還比了半個心啊，前面的朴敘俊也只是抬手打招呼而已

2. 麻煩記者不要再讓藝人比心了，他們又不是機器人

3. 只能說朴炯植好可憐啊，這都要被說

4. 別拿粉絲當藉口，粉絲不想看到你們指使他

5. 這根本就是在惡意編排明星啊，幸好當時有影片，不然朴炯植要被冤枉死

6. 這位記者大人，你是不是缺愛啊

7. 連這種事情都要被拿出來寫嗎

8. 有可能是比心這個動作和活動氛圍、當天的造型不符合，人家才不做的，記者寫的新聞完全就是在誤導讀者啊，是故意讓大家來罵藝人的嗎

9. 記者是瘋了嗎？？為什麼要對朴炯植這樣

10. 你不覺得自己這樣很丟人嗎

11. 如果是這樣的話，那就是因為他不想做了。

12. 這就是為什麼我喜歡宋慧喬和全智賢。

13. 他沒有收到通知，但可以做的方式很多。

14. 沒有要求也沒關係，這是他的選擇。

15.那些沒有做出心形手勢的人，讓人感到很不舒服。

16. 有些人只是喜歡製造麻煩。

17. 他只是想展示自己的冷靜和謙虛。

18. 希望不要再把這個話題持續下去了。

19. 我真的不在乎他是否做出心形手勢。

20. 我不知道為什麼這個話題會引起這麼多爭議。

21. 這個話題已經太多了，讓我們轉移話題吧。

出處：https://theqoo.net/hot/2872823275?filter_mode=normal

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