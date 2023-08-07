朴敘俊新作舞台問候拒戴粉絲準備的情侶配飾，不配合朴寶英宣傳全程手背身後

朴敘俊出席舞台問候活動被指態度不佳。

李炳憲、朴敘俊和朴寶英攜手主演的電影《水泥烏托邦：末日浩劫》正式上映在即，劇組全體成員積極宣傳中，上週末朴敘俊就參加了電影的舞台問候活動，只是沒想到活動結束後他就捲入不佳態度的負面消息中。

這部影片中朴敘俊和朴寶英出演夫妻，活動中兩人的影迷為他倆準備了《動物方城市》（又譯《瘋狂動物城》、《優獸大都會》）中哈茱蒂和胡尼克的情侶髮箍，朴寶英拿到之後就很爽快地戴在了頭上，並將另一個髮箍遞給朴敘俊，但他卻以頭髮上噴了髮膠為由拒絕配戴，朴寶英點了點頭表示知道了，一直把另一個髮箍拿在手裡，而這個過程中朴敘俊一直把雙手背在身後。



相關影片雖然很快就被刪除，但內容已被網友們截圖並發在了網上，很快就在網路上傳播開來，引來大批網民的圍觀和留言，大家紛紛表示：「舞台問候上戴髮箍就是規矩啊，一定要這樣嗎？」 、「朴寶英和給髮箍的粉絲都很尷尬吧」、「不戴也行，不能先接過來拿在手裡嗎？ 這都做不到？」 、「哪怕是接過來都行啊，為什麼還要把手背在身後，莫名其妙」、「太沒風度了，其他藝人都做啊，要是這樣的話你為什麼要參加舞台問候」、「李炳憲都背了粉絲送的人偶包包，還放在IG上宣傳」、「真可笑，之前另一部電影就戴頭箍了，什麼都照做，換作這部電影就這個態度」等。 也有不少粉絲維護朴敘俊，稱：「戴頭箍有助於宣傳電影嗎？」 、「這又不是什麼重要的事情，為什麼糾著他不放」、「這都能成熱議話題？」 等。



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