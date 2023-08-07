「二代神颜」INFINITE L金明洙帅出新高度！签售会扮赛车手、警察特勤队Twitter疯传

人气二代男团INFINITE近日睽违5年回归，被誉为「二代神颜」的成员L（金明洙），美貌频频成为热门话题，因为丝毫未被岁月所侵蚀，甚至有更帅气的趋势！
INFINITE展开线下签售会，一场扮赛车手，一场扮韩国警察特勤队，都在Twitter上疯传，再加上L「自套小说封面」的系列照片，传到论坛Instiz与theqoo也有高讨论度！
230804— made in L (@madeinL) August 4, 2023
#엘 #명수 #김명수 #myungsoo #ミョンス #エル #金明洙 #인피니트 pic.twitter.com/IwFBAFT6aD
인피니트 엘 케이팝 기강 잡으러 왔다 pic.twitter.com/oRweOU2kIU— 멛 (@im_so_made_) August 4, 2023
230806— made in L (@madeinL) August 6, 2023
인피니트 엘 김명수가 나라다 #엘 #명수 #김명수 #myungsoo #ミョンス #エル #金明洙 #인피니트 pic.twitter.com/zIyzJ7zDHR
230804 #엘 #김명수 #인피니트 #L #KIMMYUNGSOO #INFINITE— (@loey_827_yeol) August 5, 2023
이것이 탑'엘'샨 '엘'버차를 이어온 폭룡적인 미모 pic.twitter.com/oDJBhWuYWt
230804 #인피니트 #엘 #명수— 엘의날개 (@L_aile_com) August 4, 2023
pic.twitter.com/LwXlo0QV2U
230806#인피니트 #엘 #명수 #myungsoo #ミョンス— MON CHOUCHOU // 몽슈슈 (@Monchouchou_L) August 6, 2023
케이팝의 과거. 현재. 미래
인피니트 엘
모르면 외우자 pic.twitter.com/KkmtXtDvzf
230806 넘좋 #엘 #김명수 pic.twitter.com/JC4ZFJbywl— 파인 (@nwhfine) August 6, 2023
해병대 다녀 온 엘오빠 남자되서 나타남 미치도록 멋있음 #사운드웨이브 #인피니트 #김명수 pic.twitter.com/tpF6Q6QV9Z— Mary (@mymeisams) August 6, 2023
230806 사운드웨이브 팬사인회 #명수 #엘 #myungsoo #infinite #인피니트 #金明洙 #エル pic.twitter.com/kEr6rhOft2— 가을바람Autumn Breeze (@AutumnBreeze_MS) August 7, 2023
No shots were fired but i still d!ed istg kim myungsoo #김명수 #명수 #엘 #인피니트 #인피니트_다시_비긴 #INFINITE #우리의_자부심_인피니트 #Our_Pride_INFINITE— (@lkiment_) August 6, 2023
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留言里能看到不少惊呼「哇」，网友们还纷纷感叹「为什么这么帅？」、「是不是应该颁发诺贝尔和平奖之类的？」、「哇哈哈哈，网路漫画疯了」、「诚意大发」、「真的好会摆pose啊」、「是天使」、「脸是传奇，太帅了，哇」，也有不少人注意拍出破万热门「神照」的是L站姐「Made in L」，表示该站姐真的做了很久、很感谢她拍出那么多L帅照。
文末当然要复习L最近回归的Fancam直拍啦！
（也看看多年前的，看这美貌，科学吗？？）
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