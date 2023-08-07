「二代神颜」INFINITE L金明洙帅出新高度！签售会扮赛车手、警察特勤队Twitter疯传

人气二代男团INFINITE近日睽违5年回归，被誉为「二代神颜」的成员L（金明洙），美貌频频成为热门话题，因为丝毫未被岁月所侵蚀，甚至有更帅气的趋势！

INFINITE展开线下签售会，一场扮赛车手，一场扮韩国警察特勤队，都在Twitter上疯传，再加上L「自套小说封面」的系列照片，传到论坛Instiz与‎theqoo也有高讨论度！

인피니트 엘 케이팝 기강 잡으러 왔다 pic.twitter.com/oRweOU2kIU — 멛 (@im_so_made_) August 4, 2023

留言里能看到不少惊呼「哇」，网友们还纷纷感叹「为什么这么帅？」、「是不是应该颁发诺贝尔和平奖之类的？」、「哇哈哈哈，网路漫画疯了」、「诚意大发」、「真的好会摆pose啊」、「是天使」、「脸是传奇，太帅了，哇」，也有不少人注意拍出破万热门「神照」的是L站姐「Made in L」，表示该站姐真的做了很久、很感谢她拍出那么多L帅照。

文末当然要复习L最近回归的Fancam直拍啦！



（也看看多年前的，看这美貌，科学吗？？）



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