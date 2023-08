「二代神颜」INFINITE L金明洙帅出新高度！签售会扮赛车手、警察特勤队Twitter疯传

人气二代男团INFINITE近日睽违5年回归,被誉为「二代神颜」的成员L(金明洙),美貌频频成为热门话题,因为丝毫未被岁月所侵蚀,甚至有更帅气的趋势!

INFINITE展开线下签售会,一场扮赛车手,一场扮韩国警察特勤队,都在Twitter上疯传,再加上L「自套小说封面」的系列照片,传到论坛Instiz与‎theqoo也有高讨论度!

No shots were fired but i still d!ed istg kim myungsoo #김명수 #명수 #엘 #인피니트 #인피니트_다시_비긴 #INFINITE #우리의_자부심_인피니트 #Our_Pride_INFINITE

