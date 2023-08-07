《无用的谎言》爆金所泫在片场常播快乐病毒！黄旼炫拒做测谎机盼可瞬间转移

这对颜值超高的组合，大家追看了吗？

由金所泫和黄旼炫主演的爱情韩剧《无用的谎言》上周开播！剧集讲述天生拥有识破谎言能力的穆率熙（金所泫饰）是一名「说谎者猎人」，平日透过替人分辨真伪赚钱过活，某天她在躲避仇家报复时，意外遇上遭人指骂是「渣男」的金道河（黄旼炫饰），情急之下率熙自称是对方新欢并为其解围，二人一同前往首尔后分道扬镳。五年后，率熙仍旧从事「说谎者猎人」一职，同时与朋友经营了塔罗牌咖啡店。某天晚上，一身黑衣打扮的道河被居民怀疑是猥亵女性的通缉犯，此时率熙再度挺身证明对方清白。事实上，道河是韩国最著名却又最神秘的作曲家，近日因暂住朋友家中而成为率熙的邻居，二人也在各种巧合下逐渐走近⋯⋯



近年黄旼炫透过《还魂》系列人气急升，奠定了演唱俱佳的形象，谈到在《无用的谎言》饰演远离人群的金道河，他笑言角色与自己有重叠之处：「道河被视为杀人嫌疑犯，外出时必须戴口罩或帽子、总是意识到别人的目光；而我外出时也会注意别人，所以我会思考『在不舒服的情况下，我是如何表现的？』这样的想法有助我入戏。」



他也透露参演了两季古装剧后，萌生了接拍现代剧和再次挑战爱情剧种的想法：「我很喜欢导演上一部作品，加上听说金所泫会主演，我便更想和她合作！」



忆述和金所泫的初次见面，黄旼炫随即自爆硬晒軚：「去年在MAMA颁奖礼上我第一次和她打招呼，当时我很尴尬，还交叉著双臂走到照片墙前，就像机器人一样！不过我们一起拍戏后，我觉得她是一个可爱又善良的人，我喜欢她的性格，她的确是片场的『快乐病毒』，所泫每次放声大笑，整个拍摄现场瞬间变成笑声的海洋！而在表演方面，她给了我很多指导，的确是一位『伟大的前辈』。」



剧中穆率熙拥有识破谎言的能力，更藉此赚到第一桶金，不过黄旼炫却对这个「超能力」不感兴趣：「我真的不想拥有这种能力，我认为善意的谎言是必要的，尤其是在人际关系中；如果连不需要知道的事情都要知道，那就太复杂了！事实上我撒谎的话会被马上捉住，所以我尽量不撒谎，我也没有看透别人的能力。」取而代之，他更想拥有瞬间移动的能力，令他可以在忙碌的拍摄生活中，安排一个小旅行忙里偷闲！



Viu Original原创爱情悬疑韩剧《无用的谎言》逢星期一、二晚上9时15分在「黄Viu煲剧平台」上架！

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