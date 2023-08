「二代神顏」INFINITE L金明洙帥出新高度！簽售會扮賽車手、警察特勤隊Twitter瘋傳

人氣二代男團INFINITE近日睽違5年回歸,被譽為「二代神顏」的成員L(金明洙),美貌頻頻成為熱門話題,因為絲毫未被歲月所侵蝕,甚至有更帥氣的趨勢!

INFINITE展開線下簽售會,一場扮賽車手,一場扮韓國警察特勤隊,都在Twitter上瘋傳,再加上L「自套小說封面」的系列照片,傳到論壇Instiz與‎theqoo也有高討論度!

No shots were fired but i still d!ed istg kim myungsoo #김명수 #명수 #엘 #인피니트 #인피니트_다시_비긴 #INFINITE #우리의_자부심_인피니트 #Our_Pride_INFINITE

pic.twitter.com/o7u1IRyFUJ