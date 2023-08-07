「二代神顏」INFINITE L金明洙帥出新高度！簽售會扮賽車手、警察特勤隊Twitter瘋傳

人氣二代男團INFINITE近日睽違5年回歸，被譽為「二代神顏」的成員L（金明洙），美貌頻頻成為熱門話題，因為絲毫未被歲月所侵蝕，甚至有更帥氣的趨勢！

INFINITE展開線下簽售會，一場扮賽車手，一場扮韓國警察特勤隊，都在Twitter上瘋傳，再加上L「自套小說封面」的系列照片，傳到論壇Instiz與‎theqoo也有高討論度！

인피니트 엘 케이팝 기강 잡으러 왔다 pic.twitter.com/oRweOU2kIU — 멛 (@im_so_made_) August 4, 2023

留言裡能看到不少驚呼「哇」，網友們還紛紛感嘆「為什麼這麼帥？」、「是不是應該頒發諾貝爾和平獎之類的？」、「哇哈哈哈，網路漫畫瘋了」、「誠意大發」、「真的好會擺pose啊」、「是天使」、「臉是傳奇，太帥了，哇」，也有不少人注意拍出破萬熱門「神照」的是L站姐「Made in L」，表示該站姐真的做了很久、很感謝她拍出那麼多L帥照。

文末當然要複習L最近回歸的Fancam直拍啦！



（也看看多年前的，看這美貌，科學嗎？？）



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