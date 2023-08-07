「二代神顏」INFINITE L金明洙帥出新高度！簽售會扮賽車手、警察特勤隊Twitter瘋傳

人氣二代男團INFINITE近日睽違5年回歸，被譽為「二代神顏」的成員L（金明洙），美貌頻頻成為熱門話題，因為絲毫未被歲月所侵蝕，甚至有更帥氣的趨勢！
INFINITE展開線下簽售會，一場扮賽車手，一場扮韓國警察特勤隊，都在Twitter上瘋傳，再加上L「自套小說封面」的系列照片，傳到論壇Instiz與theqoo也有高討論度！
230804— made in L (@madeinL) August 4, 2023
#엘 #명수 #김명수 #myungsoo #ミョンス #エル #金明洙 #인피니트 pic.twitter.com/IwFBAFT6aD
인피니트 엘 케이팝 기강 잡으러 왔다 pic.twitter.com/oRweOU2kIU— 멛 (@im_so_made_) August 4, 2023
230806— made in L (@madeinL) August 6, 2023
인피니트 엘 김명수가 나라다 #엘 #명수 #김명수 #myungsoo #ミョンス #エル #金明洙 #인피니트 pic.twitter.com/zIyzJ7zDHR
230804 #엘 #김명수 #인피니트 #L #KIMMYUNGSOO #INFINITE— (@loey_827_yeol) August 5, 2023
이것이 탑'엘'샨 '엘'버차를 이어온 폭룡적인 미모 pic.twitter.com/oDJBhWuYWt
230804 #인피니트 #엘 #명수— 엘의날개 (@L_aile_com) August 4, 2023
pic.twitter.com/LwXlo0QV2U
230806#인피니트 #엘 #명수 #myungsoo #ミョンス— MON CHOUCHOU // 몽슈슈 (@Monchouchou_L) August 6, 2023
케이팝의 과거. 현재. 미래
인피니트 엘
모르면 외우자 pic.twitter.com/KkmtXtDvzf
230806 넘좋 #엘 #김명수 pic.twitter.com/JC4ZFJbywl— 파인 (@nwhfine) August 6, 2023
해병대 다녀 온 엘오빠 남자되서 나타남 미치도록 멋있음 #사운드웨이브 #인피니트 #김명수 pic.twitter.com/tpF6Q6QV9Z— Mary (@mymeisams) August 6, 2023
230806 사운드웨이브 팬사인회 #명수 #엘 #myungsoo #infinite #인피니트 #金明洙 #エル pic.twitter.com/kEr6rhOft2— 가을바람Autumn Breeze (@AutumnBreeze_MS) August 7, 2023
No shots were fired but i still d!ed istg kim myungsoo #김명수 #명수 #엘 #인피니트 #인피니트_다시_비긴 #INFINITE #우리의_자부심_인피니트 #Our_Pride_INFINITE— (@lkiment_) August 6, 2023
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留言裡能看到不少驚呼「哇」，網友們還紛紛感嘆「為什麼這麼帥？」、「是不是應該頒發諾貝爾和平獎之類的？」、「哇哈哈哈，網路漫畫瘋了」、「誠意大發」、「真的好會擺pose啊」、「是天使」、「臉是傳奇，太帥了，哇」，也有不少人注意拍出破萬熱門「神照」的是L站姐「Made in L」，表示該站姐真的做了很久、很感謝她拍出那麼多L帥照。
文末當然要複習L最近回歸的Fancam直拍啦！
（也看看多年前的，看這美貌，科學嗎？？）
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