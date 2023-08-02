原来D&E Fancon台北场的「限定小卡」出自这里！SJ九位成员一起拍广告，粉丝：「真的久违了～」

所以有去台北场的唉噗们是被「剧透」了吗？（笑）

Super Junior希澈於近期通过个人Instagram分享与成员们的合照，是久违的九人合照，令粉丝相当兴奋。此次，Super Junior聚在一起拍摄「LOTTE DUTY FREE」的广告。

[공항보다 더 큰 "롯데면세권"에서 산다]

with 슈퍼주니어(@SJofficial) 1편 공개!



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昨日（1日），「LOTTE DUTY FREE」公开第一版影片，参与录制的成员为东海、银赫和厉旭。三位欧吧展现出轻松、自在的模样，以此来比喻「在机场随时随地享受免税购物」。上周末，东海与银赫组成的人气小分队Super Junior D&E至台北举行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]，其中有个「全场福利」为「限定小卡」，原来这两张合照就是在录制广告时拍的啊！

▲第一天的限定小卡

▲第二天的限定小卡

不仔细看还以为是两张一样的照片！（笑）有去台北场的粉丝们，不妨来分享一下观后感吧～据说很多人还深陷「演唱会废人症」中：什么事都不想做，只想继续看两位欧吧 > <

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