朋友的朋友就是朋友！李洙赫带SEVENTEEN HOSHI去了《换乘恋爱2》郑贤圭的咖啡店，现招牌「老虎爪」合影

朋友的朋友就是朋友！

演员李洙赫、男团SEVENTEEN成员HOSHI、恋综《换乘恋爱2》的火爆人气成海恩和郑贤圭，看似不在同个领域的4人竟然是朋友关系。日前韩网上有网民po出了偶遇图，李洙赫、HOSHI和海恩、郑贤圭出现在了首尔COEX，4人同行一度在韩网引爆关注，一对网红CP、一个人气男团成员，一个帅气男演员，光是走在一起就已经够吸睛的了。



코엑스에서 현규해은 커플 &이수혁 호시 만남이슈 pic.twitter.com/kZN2W4S87F — francetracny (@francetracny) August 1, 2023

李洙赫和HOSHI还去了郑贤圭的咖啡店，两人摆出HOSHI的招牌动作「老虎爪」拍照，李洙赫将照片更新在了IG限时分享中，顺便@了好友HOSHI和郑贤圭。 而HOSHI则在咖啡店中拍下了个人认证照。



#이수혁 인스타

호시님이랑 현규님이랑 빌로우카페에서 만났네

이혁수가 호랑해를 하다...... pic.twitter.com/N3GZRa3km7 — ᴄʜᴇʀɪsʜ (@xto_cherish) July 29, 2023

此外，SEVENTEEN7月下旬的演唱会上，李洙赫也有到场，还专门发了限时分享。



看到这组「不可思议」的好友Line，大家表示震惊的同时也留言表示：「李洙赫之前说和The 8（徐明浩）认识，可能是小八把他介绍给了HOSHI，而李洙赫又和贤圭是好友，几个人就这样成为了朋友」、「地球村时代，朋友的朋友就是朋友」、「陌生人之间的距离只有6个人」、「 我到底要认识谁，才能和他们成为朋友？？」 等。

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