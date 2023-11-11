【韩网热帖】娱乐业界问卷调查选出的2023最烂电视剧
广告

【韩网热帖】娱乐业界问卷调查选出的2023最烂电视剧

韩剧   2023年11月11日   星期六17:33   Sani  

（封面图源：各剧海报）

据韩媒体Joynews24报导，娱乐公司和电视台在职者、电影和电视内容制作者、 娱乐记者等200名业内人士参与问卷调查，选出的2023年最烂电视剧依次是：

第一：《榴莲小姐》（37票）
（图源：《榴莲小姐》海报）

第二：《7人的逃脱》（26票）
（图源：《7人的逃脱》海报）

第三：《真的出现了！》（23票）
（图源：《真的出现了！》海报）

第四：《纯情拳击手》（13票）
（图源：《纯情拳击手》海报）

第五：《驱魔面馆2：全面回击》（10票）
（图源：《驱魔面馆2：全面回击》海报）

此外还有：

《欢迎来到王之国》《潘朵拉：伪造的乐园》（各8票）
《宝拉！黛博拉》（6票）
《还魂2》（5票）
《金汤匙》《灾后调查日志2》（各4票）

韩国网友评论：
1. 看到第一就立刻理解了...
2. 全部同意
3. 大便和腹泻的对决
4. 《还魂2》为什么烂？很多人都爱看啊
5. 《还魂2》是因为换女主导致男主看起来有些奇怪吧
6. 《还魂》第一部真的很好看很感动，第二部... 但也不至於最糟吧
7. 《还魂》就不该拍第二部，第一部20集就足够了... 大家一定要看第一部ᅲᅲ
8. 《榴莲小姐》是年度最佳喜剧吧kkk
9. 《榴莲小姐》和《7人的逃脱》都看了，榴莲超有趣，7人真的很糟ᅲ
10. 7人还没逃，我先逃了...
11. 《真的出现了！》很多老人都有追耶kkk
12. 我爸是《真的出现了！》超级剧迷，看到这个会哭出来
13. 《真的出现了！》虽然弃剧了，但前半段还蛮有趣kkk《7人的逃脱》让我觉得「我为什么在看这个」，但每周还是追著看
14. 《驱魔面馆2》真的很糟... 幼稚也要有个程度
15. 《纯情拳击手 》反而故事还不错，但女主选角有争议，跟李相烨的LoveLine也不合
16. 《欢迎来到王之国》排名应该更高才对
17. 《欢迎来到王之国》真的，我没想到2023年还能看到比《花样男子》更恶臭幼稚的电视剧kkk
18. 《欢迎来到王之国》在年度最佳那边也有上榜，真是爱恨分明啊，我觉得蛮好看
19. 都是我看得津津有味的剧，然而大家的反应却是 ᅳ0 ᅳ这样k
20. 《灾后调查日志2》为什么上榜？明明很好看...没有《红气球》倒是很不理解
21. 《金汤匙》和《欢迎来到王之国》没那么糟啊...《7人的逃脱》虽然在追但确实蛮奇怪kk
22. 韩国人看剧的眼光已经提高了，有些剧却仍缺乏危机感

出处：https：//theqoo.net/hot/2992171947

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 【韩网热帖】娱乐业界问卷调查选出的2023最烂电视剧
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手