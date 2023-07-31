BTS柾国唱歌唱上瘾自行加班！把节目当练歌房连唱10首歌轻松破百万观看，SUGA哥吼：我要走罗～

柾国是第一个在《SUCHWITA》（SU吹打）节目上唱歌的嘉宾，也是唯一一个让主持人（SUGA）特别想下班的嘉宾。XD

由 BTS 防弹少年团 SUGA 主持的网路访谈节目《SUCHWITA》最新一期嘉宾，邀请到了自家的黄金忙内田柾国（Jung Kook）上节目，除了进行深度的访谈带动许多话题之外，主持人还差点因为嘉宾而下不了班。

▼《SUCHWITA》EP.15：SUGA with 柾国。（设定有中字）



柾国简单地向哥哥展示了自己的solo新歌〈Seven〉，SUGA 则是疯狂称赞弟弟，访谈过程可以说是展现了满满的宠爱，而柾国则一直强调自己还有很多不足，必须要不停地努力跟精进自己才行，不仅是全能型的天才甚至还是个努力派，真的是太强了。



节目的尾声，柾国拿起麦克风准备用唱歌来当作结尾（影片30:45时），先是带来了成始璄的〈走向我的路〉，之后还意犹未尽地唱了PSY跟SUGA的合作曲〈That That〉，每个段落SUGA都说可以结束、要下班、辛苦啦、想喝回家喝啦、我要走啦，柾国则是觉得还没玩够，东西都没吃完喝完，打算多唱点歌再走，第一部影片的最后还唱了SUGA的〈大吹打〉。



▼不过，还没结束，官方紧接著释出第二部影片，加上前面一共连唱了10首歌曲！直接变成小型演唱会了～，粉丝们看了也相当满足。（设定有中字）



00:15〈急诊室〉Izi

03:59〈刺〉Buzz

05:46〈LALALA〉SG wannabe

07:41〈One Nation〉Sniper Sound

09:33〈熙渽〉成始璄

11:18〈Ditto〉NewJeans

12:21〈朋友〉安在旭

第二部只有唱歌的影片，公开后没几个小时就破了百万观看，也有许多粉丝表示自己听了整夜，官方特别剪辑出来只有唱歌的影片，真的是太幸福了。



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