BLACKPINK Jennie首次吐露行程忙：这段时间都不知道怎么活过来的

有时候观众和粉丝只看到了爱豆的光鲜亮丽，忽略了他们背后的辛苦与汗水。

28日，Jennie在个人YouTube频道「Jennierubyjane Official」公开了她参加坎城电影节的vlog，分享坎城之旅的幕后故事。 今年5月，Jennie与电视剧处女作HBO电视剧《爱豆漩涡》剧组一同亮相了第76届坎城影展。



影片中，Jennie首次亮相影展，显得有些紧张，她表示：「今天的风格是白雪公主，求求今天一定要表现好。」第二天则是Jennie《爱豆漩涡》的采访，采访前Jennie吃泡面充饥，调侃自己：「因为正在化妆，所以不能痛快嗦面，要咬断吃才行。 这里找不到筷子，所以我只能用吸管吃。 其实想一想，我昨天都没有吃饭。」 袒露行程忙碌到几乎没有时间吃饭。

从个人拍照到《爱豆漩涡》的采访，Jennie展现了极为专业的一面，完成工作后她也十分高兴地称：「终於结束了，好开心啊，突然觉得这个世界很美好，空气也很清新，开了两场演唱会（巴黎）之后到今天，我都不知道怎么活过来的。」



BLACKPINK从去年下半年开始开启了世界巡回演唱会的行程，在首尔、新加坡、法国、澳门等国家和地区开唱，吸引了数十万粉丝到场，成员们也度过了极其忙碌的时间。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻