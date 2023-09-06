《黑暗荣耀》《驱魔面馆2》金赫拉遭D社爆校园霸凌，否认但拜托延后报导

今（6）日韩国演艺圈再度爆出演艺人员过往学生时期曾涉及校园霸凌（校园暴力），被爆料的人即演过《黑暗荣耀》「李蓑罗」及《驱魔面馆2》「崔加利」的金赫拉。

据‎Dispatch（D社）报导，金赫拉曾就读「尚智女中」，他们收到10多名校友的爆料并从中筛选可证明的内容。相关资料显示金赫拉曾是「Big尚智」一员，该团体会向同学勒索钱财作为娱乐用，要不到钱就会辱骂甚至施暴，有学妹爆料当时受到「Big尚智」学姐们欺负，金赫拉确实就在其中，另外也有人爆料帮金赫拉跑腿买过香菸、钱被金赫拉抢去唱KTV。



除了接收爆料，D社亦取得了金赫拉的说法。金赫拉承认自己是Big尚智一员，但否认Big尚智完全是不良团体，表示只是一群亲近的人组成的团体，不过承认自己是暴力事件中的「旁观者」且道歉，「我没有辱骂或是动用暴力，但为什么会出现我的名字？当时（我）在旁边吗？还是从旁经过了吗？我从来没有主导过……或许（我）对后辈们遭受的伤害不以为然，现在想想，旁观的错误也非常大。」

对於指使人跑腿买过香菸、抢他人钱财去唱KTV，金赫拉完全否认，否认自己会抽菸，还强调「当时的男朋友不喜欢抽菸的女生」；承认爱唱歌但否认抢钱去唱KTV，不过补充自己并不清楚朋友们消费的钱是从何而来。

还有爆料者提供了尚智女中出身的人在kakaotalk上聊天的内容，当金赫拉演出校园霸凌题材《黑暗荣耀》后，他们纷纷讽刺金赫拉「遇到人生角色」、「拍了真实的模样？」、「语气和中学一模一样」。由於曾有演员透露《黑暗荣耀》开拍前做过调查确认演员是否曾涉及校园霸凌，如今金赫拉却被爆出曾涉入，情况显得更为尴尬。



D社在报导末尾更表明早在6月就结束了金赫拉的采访，但金赫拉当时担心影响主演的《驱魔面馆2：全面回击》，拜托了D社延后报导，D社考虑其他演员与工作人员的辛勤便照做了。

目前各大媒体包括D社都没能再取得金赫拉与其经纪公司回应，串流平台Coupang Play开第一枪取消了金赫拉於人气情境节目《SNL Korea 4》的播出，连同先前的预告贴文都删除。



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