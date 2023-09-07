金赫拉辩解霸凌：皮肤白眼珠灰，名字又奇特，只有我变强才行……韩网友洗版式留言：《黑暗荣耀》其实是纪录片

金赫拉学生时期曾参与校园霸凌一事在韩国掀起全网热议。

金赫拉凭藉《黑暗荣耀》中「李蓑罗」及《驱魔面馆2》「崔加利」被观众们所熟悉，尤其是前部作品给她带来了巨大的人气 。 不过昨日（6日），D社突然爆料了金赫拉在学生时期涉及校园暴力，指示同学买香菸、抢钱去唱KTV等



不过金赫拉也拜托D社给她一个辩解的机会，她表示：「皮肤那么白，眼珠是灰色的，名字还那么奇特，要么就受到很大的关注，要么就会被孤立，反正都是二选一的情况，当时我只觉得只有我变强了才不会被欺负，是这样合理化来说服自己的。 」

Theqoo上很快就有网友贴出了D社报导全文，因为近段时间金赫拉的人气和讨论度极高，相关文章自然引爆火热反响，已经有超千条留言出现，成为目前theqoo上最火的文章：

1. 小小年纪就是不良少女的话，真的太严重了

2. D社的报导我仔细看了全文，只能说这个世界太可怕了

3. 别说什么记忆混淆，受害者的记忆是最准确的

4. 承认经常去唱KTV，却想不起来钱是怎么来的

5. 原来 《黑暗荣耀》真的存在啊，我读国小的时候所谓的不良少女还真是蛮天真的，因为不会有人抢钱

6. 这篇新闻看的我吓死了，这已经不是不良水准了吧

7. 她的面相看起来就不好惹

8. 每次曝出校园暴力，这些人的情况都很相似，都会说「记不清楚了」、「没有抢钱或打人的行为」、「是朋友做的，和我没关系」等，全都是一样的套路

9. 《黑暗荣耀》真傲慢啊，明明是关於校园暴力的题材，用的却是校暴加害者，脸皮真厚

10. 哈哈哈，她回答的每一句话都充满了小混混的语气

11. 皮肤白、眼睛是灰色的、名字又很奇特，哈哈哈哈哈哈，自己以为自己是什么「少数群体」，真恶心

12. 照片就是证据，别狡辩了

13. 所以说《黑暗荣耀》就是黑色幽默啊

14. 为什么有人一红立马就会塌房啊

15. 难怪演校暴者那么像啊

16. 为什么这些人觉得旧事不会被挖出来呢？ 居然还敢出来当艺人？

17. 如果换作是我学生时期这种样子的话，根本都不敢去拍《黑暗荣耀》，她真的胆子够大

18. 怎么可能你什么都不做，然后不良团体突然找上你说「要不要加入我们」，你自己想像这像话吗

19. 《黑暗荣耀》简直就是现代艺术啊

20. 名字奇特的人又不是只有你一个人，这是什么奇葩的思维？

21. 没想到《黑暗荣耀》是社会纪录片啊

22. 《黑暗荣耀》不是说开拍前都查了所有演员的背景吗？ 没有校暴者，可是从导演开始就是啊

23. 所有作品都结束了才被爆出来，D社你有够义气的

24. 其实很早网上就有传言了，只是总有人说没有实际证据，每次都被当成谣言

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