吓破胆！《恶鬼》结局前更吓人更烧脑，金泰梨扮恶鬼与人类双双飙演技（EP.9-10）
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吓破胆！《恶鬼》结局前更吓人更烧脑，金泰梨扮恶鬼与人类双双飙演技（EP.9-10）

韩剧   2023年7月25日   星期二19:21   草莓  

（封面图源：Disney+@《恶鬼》截图）

《恶鬼》上周五六播出的最新集数第9、第10集你看了吗？听闻这两集又更恐怖了，你是不是也来迟了点开……

（以下涉及剧透）
（图源：Disney+@《恶鬼》截图）

第9集接续第8集「开门了」，徐炆春（金元海 饰）果真因为「开门」这个举动丧命，在李弘塞（洪庆 饰）眼前坠楼。李弘塞澈澈底底相信了「鬼」真实存在，也相信他就附在具散影身上。在此悲剧发生后，众人变成了兵分三路，仅具散影（金泰梨 饰）独自一人调查，李弘塞（洪庆 饰）观察具散影并和廉海上（吴正世 饰）共享所有情报。
（图源：Disney+@《恶鬼》截图）

现在要消灭恶鬼最关键的一点是，五样物品和恶鬼的名字，其中一定有误，具散影已察觉恶鬼并非李木端，但受恶鬼威胁不敢再将所知的告知任何人。具散影与廉海上一同搜寻第五样物品时，廉海上会担心自己是不是被具散影利用，却也利用她来追查真相，途中……具散影又被恶鬼所控制，突然其来的抓狂可能成为全剧到目前为止最吓人的一幕。
（图源：Disney+@《恶鬼》截图）

▼具散影疯狂喝水也相当骇人

具散影不愿再见恶鬼害人，但她心里其实有私心，救在听见恶鬼说「你需要我」时，在自己眼睛看不见时，然而在李弘塞告知她「恶鬼会杀害你最珍贵的人做为交换」时，她崩溃了、全心全意只想救妈妈，这才倾吐一切和廉海上与李弘塞合作。他们决定执行一个计划，要让召唤恶鬼的廉海上奶奶（金海淑 饰）说出恶鬼真实的名字――香伊。

▼具散影的崩溃，也是金泰梨大飙演技的一幕

然而，这个计画有那么容易成功吗？预告显示三个人依然被恶鬼所追著跑，具散影妈妈陷入了危险。

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