吓破胆！《恶鬼》结局前更吓人更烧脑，金泰梨扮恶鬼与人类双双飙演技（EP.9-10）

《恶鬼》上周五六播出的最新集数第9、第10集你看了吗?听闻这两集又更恐怖了,你是不是也来迟了点开……

(以下涉及剧透)



第9集接续第8集「开门了」,徐炆春(金元海 饰)果真因为「开门」这个举动丧命,在李弘塞(洪庆 饰)眼前坠楼。李弘塞澈澈底底相信了「鬼」真实存在,也相信他就附在具散影身上。在此悲剧发生后,众人变成了兵分三路,仅具散影(金泰梨 饰)独自一人调查,李弘塞(洪庆 饰)观察具散影并和廉海上(吴正世 饰)共享所有情报。



现在要消灭恶鬼最关键的一点是,五样物品和恶鬼的名字,其中一定有误,具散影已察觉恶鬼并非李木端,但受恶鬼威胁不敢再将所知的告知任何人。具散影与廉海上一同搜寻第五样物品时,廉海上会担心自己是不是被具散影利用,却也利用她来追查真相,途中……具散影又被恶鬼所控制,突然其来的抓狂可能成为全剧到目前为止最吓人的一幕。



▼具散影疯狂喝水也相当骇人



Do you know when you see something so spectacular that you’d quiver before it? Your limbs would temporarily go weak, your mouth left agape, and your mind blown away? THAT’S. HOW. I. FELT. WITH. THIS. SCENE.

KIM TAERI THE ACTRESS THAT YOU ARE!! #RevenantEp10 #악귀 #KimTaeRi pic.twitter.com/bAvsX4KbIk