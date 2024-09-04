金泰梨以《恶鬼》获韩国放送大赏最佳演员！感言带来慰藉：背负沉重生活的人定能迎来凉爽之风

金泰梨去年演出《恶鬼》，精湛演技获得SBS演技大赏最高荣誉「大赏」，不过上半年的百想艺术大赏却连入围都没有入围成为最大遗珠，但好消息是，2日获颁了韩国放送大赏最优秀演员奖。

「韩国放送大赏」是为纪念每年9月3日的「放送日」，而举行的国内首个放送颁奖典礼，将选出传达地面波放送（无线电视台）公益价值、为放送界发展做出贡献的作品和放送人。

金泰梨於SBS电视剧《恶鬼》，饰演在困难环境下也抱著希望生活的公务员考生「具散影」，从声音渐渐被恶鬼蚕食，到眼神等细节表现十足生动，紧抓住观众的心，一人分饰两角穿梭於具散影和恶鬼之间，证明了压倒性的演技。



如同她以《二十五，二十一》获得百想艺术大赏提到「学习是不会照顾人的，需要自己偷取的」，或是她去年以《恶鬼》拿下SBS大赏说了「现在仍在学习，但总有一天想成为能把所学分享的演员」，她的感言总是带来她独有的慰藉，这次她说：

「剧里的人物总是以某种方式提出问题该如何活下去，我在《恶鬼》里饰演的散影是个坚强著重新站起来的人物。非常感谢打造散影并让我演出的制作团队和工作人员们。炎热的夏天正在过去，我坚信，背负著沉重到让人晕头转向生活的所有人，一定会迎来凉爽又让人心情愉悦的风。大家都加把劲吧！」X上有网友节录此段直播，感动的要大家一定要看完这段感言，还有网友转发时写下：「怎么能说得这么好呢ㅠㅜㅜㅜ我是透过《恶鬼》而获得活下去力量的人，具散影不是泰梨的话完全无法想像。」

▼回顾金泰梨三次夺奖感言



2024 제51회 한국방송대상

최우수 연기자 SBS <악귀> 김태리

수상소감 꼭 듣고가세요 ㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/XE6I1kqaBz — 절레절레 (@Taeri0424Taeri) September 2, 2024

《恶鬼》中除了金泰梨之外，戏剧本身获得最优秀戏剧奖（与MBC《恋人》共获），编剧金银姬也拿下最优秀编剧奖，《恶鬼》成为本届典礼获最多奖的三冠王。顺带一提，金泰梨很快就会带来新作品与大家见面，主演之全新tvN周末剧《正年》改编自同名网路漫画，讲述挑战最佳国剧演员的天才声乐少女「正年」，在剧团中的竞争与团结，还有灿烂成长的故事，10月12日首播。



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