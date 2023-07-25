嚇破膽！《惡鬼》結局前更嚇人更燒腦，金泰梨扮惡鬼與人類雙雙飆演技（EP.9-10）
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嚇破膽！《惡鬼》結局前更嚇人更燒腦，金泰梨扮惡鬼與人類雙雙飆演技（EP.9-10）

韓劇   2023年7月25日   星期二19:21   草莓  

（封面圖源：Disney+@《惡鬼》截圖）

《惡鬼》上週五六播出的最新集數第9、第10集你看了嗎？聽聞這兩集又更恐怖了，你是不是也來遲了點開……

（以下涉及劇透）
（圖源：Disney+@《惡鬼》截圖）

第9集接續第8集「開門了」，徐炆春（金元海 飾）果真因為「開門」這個舉動喪命，在李弘塞（洪慶 飾）眼前墜樓。李弘塞澈澈底底相信了「鬼」真實存在，也相信祂就附在具散影身上。在此悲劇發生後，眾人變成了兵分三路，僅具散影（金泰梨 飾）獨自一人調查，李弘塞（洪慶 飾）觀察具散影並和廉海上（吳正世 飾）共享所有情報。
（圖源：Disney+@《惡鬼》截圖）

現在要消滅惡鬼最關鍵的一點是，五樣物品和惡鬼的名字，其中一定有誤，具散影已察覺惡鬼並非李木端，但受惡鬼威脅不敢再將所知的告知任何人。具散影與廉海上一同搜尋第五樣物品時，廉海上會擔心自己是不是被具散影利用，卻也利用她來追查真相，途中……具散影又被惡鬼所控制，突然其來的抓狂可能成為全劇到目前為止最嚇人的一幕。
（圖源：Disney+@《惡鬼》截圖）

▼具散影瘋狂喝水也相當駭人

具散影不願再見惡鬼害人，但她心裡其實有私心，救在聽見惡鬼說「你需要我」時，在自己眼睛看不見時，然而在李弘塞告知她「惡鬼會殺害你最珍貴的人做為交換」時，她崩潰了、全心全意只想救媽媽，這才傾吐一切和廉海上與李弘塞合作。他們決定執行一個計劃，要讓召喚惡鬼的廉海上奶奶（金海淑 飾）說出惡鬼真實的名字──香伊。

▼具散影的崩潰，也是金泰梨大飆演技的一幕

然而，這個計畫有那麼容易成功嗎？預告顯示三個人依然被惡鬼所追著跑，具散影媽媽陷入了危險。

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