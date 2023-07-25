嚇破膽！《惡鬼》結局前更嚇人更燒腦，金泰梨扮惡鬼與人類雙雙飆演技（EP.9-10）

《惡鬼》上週五六播出的最新集數第9、第10集你看了嗎？聽聞這兩集又更恐怖了，你是不是也來遲了點開……

（以下涉及劇透）



第9集接續第8集「開門了」，徐炆春（金元海 飾）果真因為「開門」這個舉動喪命，在李弘塞（洪慶 飾）眼前墜樓。李弘塞澈澈底底相信了「鬼」真實存在，也相信祂就附在具散影身上。在此悲劇發生後，眾人變成了兵分三路，僅具散影（金泰梨 飾）獨自一人調查，李弘塞（洪慶 飾）觀察具散影並和廉海上（吳正世 飾）共享所有情報。



現在要消滅惡鬼最關鍵的一點是，五樣物品和惡鬼的名字，其中一定有誤，具散影已察覺惡鬼並非李木端，但受惡鬼威脅不敢再將所知的告知任何人。具散影與廉海上一同搜尋第五樣物品時，廉海上會擔心自己是不是被具散影利用，卻也利用她來追查真相，途中……具散影又被惡鬼所控制，突然其來的抓狂可能成為全劇到目前為止最嚇人的一幕。



▼具散影瘋狂喝水也相當駭人



Do you know when you see something so spectacular that you’d quiver before it? Your limbs would temporarily go weak, your mouth left agape, and your mind blown away? THAT’S. HOW. I. FELT. WITH. THIS. SCENE.

KIM TAERI THE ACTRESS THAT YOU ARE!! #RevenantEp10 #악귀 #KimTaeRi pic.twitter.com/bAvsX4KbIk — (@_noturchingu) July 23, 2023

具散影不願再見惡鬼害人，但她心裡其實有私心，救在聽見惡鬼說「你需要我」時，在自己眼睛看不見時，然而在李弘塞告知她「惡鬼會殺害你最珍貴的人做為交換」時，她崩潰了、全心全意只想救媽媽，這才傾吐一切和廉海上與李弘塞合作。他們決定執行一個計劃，要讓召喚惡鬼的廉海上奶奶（金海淑 飾）說出惡鬼真實的名字──香伊。

▼具散影的崩潰，也是金泰梨大飆演技的一幕



然而，這個計畫有那麼容易成功嗎？預告顯示三個人依然被惡鬼所追著跑，具散影媽媽陷入了危險。



I’m not kidding but I may not be able to forgive Kim Eunhee right away if something bad will happened to sanyoung’s mother. Even if she’s writing Kingdom 3 right now. #RevenantEp10 #Revenant #악귀 pic.twitter.com/eizmcmCINM — (@_noturchingu) July 22, 2023

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