李英爱重返小萤幕！携手金英光主演《恩秀的好日子》

「国民氧气女神」李英爱将透过KBS 2TV全新周末迷你剧《恩秀的好日子》（暂译、《은수 좋은 날》）强势回归电视剧。 制作组公开了首次剧本阅读现场，李英爱、金英光、朴埇佑等主演全员到齐，展现高度默契与专业演技，令人期待正剧播出。

《恩秀的好日子》是一部动作惊悚类型作品，讲述一位为了保护家人而奋不顾身的家长，与拥有双重身份的老师，因偶然捡到一个装有毒品的包包而被迫展开殊死合作的故事。

李英爱饰演女主角「姜恩秀」，一名为家庭付出一切的母亲，她在角色中自然切换绝望、危机与坚定的情感层次，展现极具张力的演技。金英光则饰演课后美术老师「李庆」，白天是学生们喜爱的教师，夜晚则化身为夜店活动策划（MD），双面人生带来浓厚悬疑氛围。资深演员朴埇佑饰演老练刑警「张泰久」，专注於追查毒品贩卖组织的真相，他透过细腻诠释，完美展现角色的锋利与领袖气质。除此之外，演员裴秀彬、赵妍熙、黄宰悦、都尚宇、吴妍儿、李圭成等也参与演出，在剧本阅读现场就已展现高度角色投入，提升观众期待值。



主演们也纷纷表达了对作品的期待与抱负。 李英爱表示：「希望《恩秀的好日子》能成为KBS电视剧以及我们演员的一个转折点。」金英光则说：「这部剧描绘了所有人物各自的欲望，很荣幸能与李英爱前辈、朴埇佑前辈合作。」朴埇佑透露：「这部令人期待的作品成为现实，让我非常开心。 观众一定会在层层反转的剧情中感受到紧张与乐趣。」

据悉，《恩秀的好日子》将於9月20日晚正式与观众见面，势必成为下半年备受瞩目的话题之作。

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