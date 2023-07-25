《欢迎来到王之国》吻到如入无人之境室友们却闯入！润娥险遭酒店开除、惊见俊昊已有未婚妻！（EP.11 –12）

[有雷] 《欢迎来到王之国》本部长俊昊与润娥在国外带著美好回忆回国，随之而来的是酒店即将举办的百年纪念宴会，俊昊别出心裁的安排获得了父亲的肯定。润娥差点遭奥客投诉开除，仍暗中调查俊昊母亲的过往。两人爱的甜蜜却预告即将开虐。

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泰国出游结束，具元（李俊昊饰）立即投入酒店的百年纪念宴会策画，他认为能够让酒店营运百年，最重要的就是用心的员工们。因此他与姐姐所想要要求的达官显要不同，他找来了一群在大家看不到的地方努力付出的员工们，包含了修护组、房务组、守门人等等，更有一位在饭店经营陷入困境时曾伸出援手的贵人，这些真心为王者酒店付出的人们，让这场宴会更加有意义，具元也因此获得了父亲的认同。



具元姐姐邀请来的国会议员，因当日没机会上台致词而备感羞辱，姐姐虽然再度设宴款待，但议员恼羞成怒藉故投诉桌边服务令他不满，还要求解雇服务生嗣朗（润娥饰）。幸亏具元及时出现，阻止姐姐将其开除，并再度重申员工的重要性。



嗣朗趁空姐室友有勤务可能在外过夜的日子，做了一桌好菜邀请具元到家中作客，两人更是连电话都不接，谢绝一切打扰，只想好好享受甜蜜的二人世界。没想到正当具元将嗣朗公主抱，两人热烈地亲吻了起来，此时突然门口出现了四个人齐声惊呼！原来旅行团员临时相约来开趴，嗣朗见状只想装死放弃挣扎，具元则是坦白说出了自己的真实身分，吓得所有人惊呼之前真是大不敬！



具元寻找曾在酒店中工作的母亲，在嗣朗的协助之下似乎有所进展，而嗣朗在工作上也获得认同，晋升至梦幻团队，可到会长家服务。此时他正看见具元出席父亲聚会，坐在他身边的是之前曾在饭店举办生日派对的女孩，而具元的父亲还催促起两人的婚事……嗣朗心头一惊而摔破了瓷盘…



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