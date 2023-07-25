《没吵架就算万幸了》最新预告INFINITE来啦！体验无人岛生活摔的摔、吓的吓XD
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《没吵架就算万幸了》最新预告INFINITE来啦！体验无人岛生活摔的摔、吓的吓XD

综艺   2023年7月25日   星期二19:30   草莓  

（封面图源：YouTube@MBCentertainment截图、Twitter@@IFNT_Official_）

INFINITE下周即将回归也将开世界巡回演唱会，没想到还要带来综艺，来到了实境综艺节目《没吵架就算万幸了》作客。

《没吵架就算万幸了》昨（24）日公开最新预告，嘉宾正是INFINITE，该节目主旨是把演艺圈代表性的好友们丢到无人岛上独自生活，如同节目名字，让好友们体验「自然人」自给自足生活，彼此之间「没吵架就算万幸了」，可想而知呈现出来的……

INFINITE六个人圣圭、东雨、优贤、成烈、L和成种，炎热的夏天无人岛泥岸捕食，摔倒的摔倒、吓到的吓到、崩溃的崩溃……大家都变成「泥人」似的，成种还不管三七二十一把泥地当雪地躺著不管了XD

INFINITE自成立公司、宣布回归等等，一有消息就上推特热门，此预告片也不例外成为热门推文，该推友笑说：「疯了在泥地集体拍摄团体综艺节目，是新人吗？不是，是INFINITE。」似乎很佩服INFINITE用新人般的热血接下这档综艺拍摄。

官方预告片如下，播出时间应是下周一回归日31日播！INSPIRIT有福啦！

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